닥터에디션, ‘퍼스트맘’ 리뉴얼 기념 내돈내산 리뷰 이벤트

㈜에프앤디넷의 병원 내 건강기능식품 코너 전문 브랜드 ‘닥터에디션’이 11월 3일부터 오는 12월 7일까지 ‘퍼스트맘’ 리뉴얼 기념 내돈내산 리뷰 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 닥터에디션 앱 회원을 대상으로 하며 병원 내 이너샵에서 리뉴얼된 ‘퍼스트맘’ 3종 중 1개 이상 구매하고 개인 SNS(블로그, 인스타그램, 유튜브)에 구매 제품에 대한 내돈내산 리뷰를 자유롭게 작성한 후 리뷰 URL를 제출하면 참여가 완료된다.이벤트 참여자 전원에게 제품 교환 시 사용 가능한 닥터에디션 앱 1만 포인트가 지급되며, 이 중 베스트 리뷰어 5명을 선정해 추가로 5만 포인트를 증정한다. 베스트 리뷰어는 오는 12월 17일 닥터에디션 공식 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.닥터에디션 관계자는 “건강한 임신과 출산을 돕는 닥터에디션의 대표 제품이자 임산부 맞춤 올인원 영양제 ‘퍼스트맘’의 활성 엽산 리뉴얼을 기념해 이번 이벤트를 준비했다”며, “실제 임산부 소비자분들이 직접 경험한 솔직한 후기를 나누며 함께 건강한 변화를 느끼시길 바란다”고 전했다.한편, 리뉴얼된 닥터에디션 ‘퍼스트맘’은 산부인과, 분만병원 등 전국 병원 내 건강기능식품 코너에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com