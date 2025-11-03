정춘생 조국혁신당 의원이 인사혁신처로부터 제출받은 '중앙부처 부처별 고위공무원 여성비율' 자료에 의하면, 2025년 상반기 기준 여성 고위공무원이 전무한 부처는 공수처, 금융위원회, 민주평통, 새만금청, 소방청, 우주청, 조달청, 해경청, 진화위(진실·화해를위한과거사정리위원회) 등 총 9 곳으로 드러났다.
이 외에도 여성 고위공무원 비율이 10% 미만인 부처 역시 국세청, 해수부, 특허청, 방사청, 국토부, 행안부, 산업부, 기재부, 중기부, 과기정통부, 법무부 등 총 11 곳으로 나타났다.
여성의 고위직 진출이 여전히 벽에 가로막혀 이른바 ‘유리천장’ 현실이 정부 내에서도 심각한 수준임을 보여준다.
한 부처의 중추적 역할을 하는 본부 과장급 여성 공무원 비율 역시 고위공무원 여성 비율과 마찬가지로 낮았다.
2025년 상반기 기준, 본부 과장급 여성 공무원이 한 명도 없는 부처는 공수처, 새만금청, 소방청, 해경청 등 총 4곳이며, 여성 비율이 10% 에도 못 미치는 부처는 특허청(5.30%), 민주평통 (9.10%)인 것으로 나타났다.
정 의원은 "고위공무원단 중 여성이 10% 도 안 되는 중앙부처가 40% 가까이 된다는 것은 아직도 우리 정부가 여성대표성 제고를 위해 갈 길이 멀다는 것"이라며, "여성공무원 비율이 높은 특정 부처로 인해 평균값이 상승한 것에 안주할 것이 아니라 실적이 낮은 부처의 성과를 이끌어낼 수 있도록 성평등가족부가 구체적인 조치를 취해야 할 것"이라고 지적했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지