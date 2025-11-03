한경DB

여성의 사회 진출이 늘어났다지만 여전히 주요 정부부처 내 여성 고위 공무원이 전무하거나 10% 미만인 것으로 드러났다.정춘생 조국혁신당 의원이 인사혁신처로부터 제출받은 '중앙부처 부처별 고위공무원 여성비율' 자료에 의하면, 2025년 상반기 기준 여성 고위공무원이 전무한 부처는 공수처, 금융위원회, 민주평통, 새만금청, 소방청, 우주청, 조달청, 해경청, 진화위(진실·화해를위한과거사정리위원회) 등 총 9 곳으로 드러났다.이 외에도 여성 고위공무원 비율이 10% 미만인 부처 역시 국세청, 해수부, 특허청, 방사청, 국토부, 행안부, 산업부, 기재부, 중기부, 과기정통부, 법무부 등 총 11 곳으로 나타났다.여성의 고위직 진출이 여전히 벽에 가로막혀 이른바 ‘유리천장’ 현실이 정부 내에서도 심각한 수준임을 보여준다.한 부처의 중추적 역할을 하는 본부 과장급 여성 공무원 비율 역시 고위공무원 여성 비율과 마찬가지로 낮았다.2025년 상반기 기준, 본부 과장급 여성 공무원이 한 명도 없는 부처는 공수처, 새만금청, 소방청, 해경청 등 총 4곳이며, 여성 비율이 10% 에도 못 미치는 부처는 특허청(5.30%), 민주평통 (9.10%)인 것으로 나타났다.정 의원은 "고위공무원단 중 여성이 10% 도 안 되는 중앙부처가 40% 가까이 된다는 것은 아직도 우리 정부가 여성대표성 제고를 위해 갈 길이 멀다는 것"이라며, "여성공무원 비율이 높은 특정 부처로 인해 평균값이 상승한 것에 안주할 것이 아니라 실적이 낮은 부처의 성과를 이끌어낼 수 있도록 성평등가족부가 구체적인 조치를 취해야 할 것"이라고 지적했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com