서수원 에피트 센트럴마크 투시도. HL디앤아이한라 제공

경기 수원 서부권에 3만3000여 세대 규모의 대형 주거타운이 조성되고 있다. 수원당수지구 조성사업이 속도를 내면서 인근 호매실지구와 함께 하나의 생활권으로 통합될 전망이다.이미 택지개발사업이 마무리된 수원호매실지구 북측으로 수원당수1·2지구 주택건설사업이 한창 진행 중이다. 건설업체도 잇따라 아파트 분양에 나서고 있다.게다가 이 지역은 최근 정부가 발표한 ‘10·15부동산대책’ 규제 대상에서 제외돼 실수요자로부터 한층 더 주목받고 있다.수원당수1지구는 수원 권선구 당수동 일대 약 95만여㎡ 규모로 조성되는 공공주택지구이다. 앞으로 총 7800여 세대 아파트가 건설될 예정이다. 지구 서쪽에는 70만㎡ 규모의 수원당수2지구가 5300여 세대 규모로 들어선다. 당수1지구 남쪽에는 이미 312만m² 면적에 2만여 세대 호매실지구가 조성돼 있다.이 세 지구를 합치면 3만3000여 세대 규모에 인구 8만여 명에 달한다. 아파트 공급 규모 면에서는 광교신도시보다 더 크다. 이에 따라 이 일대는 수원 서부권의 새로운 성장거점이자, 향후 ‘서수원 신도시’로 발전할 것으로 기대된다.서수원권에는 초대형 개발사업도 이어지고 있다. 도시철도 신분당선 연장(광교~호매실) 사업이 2029년 개통을 목표로 공사 중이다. 신분당선이 개통되면 서울 강남권 등 주요 업무지구 접근성이 한층 좋아진다. 호매실역에서 서울 강남까지 이동시간이 40분대로 단축된다.권선구 입북동 일대 35만여㎡ 부지와 권선구 탑동 일대 26만㎡ 부지에 반도체·바이오·인공지능(AI) 분야 중심 연구개발(R&D) 인프라를 구축하는 ‘수원R&D사이언스파크’, ‘탑동이노베이션밸리’도 본궤도에 올랐다. 이미 지난 4월 경기도로부터 이들 지역은 경제자유구역 후보지로 선정됐다.수원시는 이들 지역을 등 연구개발 중심의 첨단산업단지로 조성할 계획이다. ‘수원R&D사이언스파크’와 ‘탑동이노베이션밸리’를 연계해 ‘수원 경제자유구역’으로 조성, ‘첨단과학연구도시’·‘한국형 실리콘밸리’로 만들겠다는 것이다.종합병원인 ‘수원덕산병원’도 오는 12월 개원한다. 수원덕산병원은 10개 전문 진료센터로 구성돼 첫해 450병상으로 출발, 706병상까지 점차 확대해 나갈 예정이다.이런 가운데 서수원권 공공주택지에서 아파트 분양이 이어진다. HL디앤아이한라㈜는 수원 권선구 당수1지구에 ‘서수원 에피트 센트럴마크’ 470세대를 11월 중에 공급할 예정이다.당수공공택지지구 중심부에 최고층으로 들어서는 ‘서수원 에피트 센트럴마크’는 총 2개 블록으로 조성된다. M1블록은 지하 2층에 지상 25층, 2개 동에 ▲74타입 94세대 ▲84A타입 48세대 ▲103A타입 48세대 등으로 구성된다. M2블록은 지하 2층에 지상 25층, 3개 동에 ▲74타입 91세대 ▲84A타입 71세대 ▲84B타입 48세대 ▲103A타입 23세대 ▲103B타입 46세대 ▲117타입 1세대 등 총 470세대로 이뤄진다.‘서수원 에피트 센트럴마크’는 평택파주고속도로(수원~광명)와 과천봉담고속화도로, 서해안고속도로, 수도권제2순환고속도로, 42번 국도 등과 가깝고 차로 10분 거리에는 성균관대역, 15분 거리에는 수원역이 있어 지하철 1호선, 수인분당선, KTX, GTX 등 광역철도망 접근성도 갖췄다.반경 1.5㎞ 내에는 가온초, 중촌초, 상촌중, 칠보중·고 등이 있고 대형 도서관인 수원시립호매실도서관도 가깝다. 단지 옆으로는 칠보산~근린공원~수변공원으로 이어지는 커뮤니티 가로숲 등 대형 녹지벨트가 조성된다. 숲을 따라 산책로, 문화마당, 문화쉼터, 휴게공간 등이 들어선다. 세대당 주차대수는 2대로, 인근 단지의 1.4~1,8배 수준이다.단지 배치와 평면설계도 수요자의 선호도를 극대화했다. 전용면적 84㎡A 타입은 3면 발코니를 적용해 실사용 면적을 늘린 데 이어 4베이 맞통풍 3룸 구조를 도입해 개방감을 높이고 수납공간도 극대화했다. 전 세대를 남향 위주로 설계하고, 탁 트인 전망을 제공하기 위해 동간 간섭 없이 배치한 것도 특징이다.수원의 부동산업계 한 관계자는 “올해 들어 수원의 모든 개발동력이 서수원권으로 집중되면서 서수원의 미래가치가 크게 올라가고 있다”면서 “특히 서수원권에 대규모 신도시가 조성되고 굵직한 개발 호재가 몰리는 등 서수원 성장이 본격화하는 만큼 수원권 실수요자라면 서수원권 대규모 주택지구에서 분양되는 ‘서수원 에피트 센트럴마크’를 고려해볼 만하다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com