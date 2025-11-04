7월 30일(현지 시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소를 방문한 러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장(왼쪽 두 번째부터), 존 펠란 미국 해군성 장관, 김동관 한화그룹 부회장, 마이클 쿨터 한화에어로스페이스 대표가 기념 촬영하고 있다. 사진=한화

한화에어로스페이스는 마이클 쿨터 글로벌 방산 총괄(글로벌디펜스) 대표이사가 사임하고 한화에어로스페이스의 미국 방산 법인 HDUSA의 신임 대표이사(법인장)를 맡는다고 지난 3일 공시했다.이번 인사는 세계 최대 방산 시장이자 한화의 가장 중요한 전략 시장인 미국에 본격적으로 진출하기 위한 선제적 조치이자 향후 조선, 자주포 사업 등의 확장을 대비한 것이라고 한화에어로스페이스는 설명했다.쿨터 대표는 미국 내 파트너십을 강화하고 영향력 확대를 위해 그룹의 역량을 집중하는 동시에 한화의 기존 글로벌 방산 사업을 지원하는 역할을 하게 된다.현재 마이크 스미스 HDUSA 법인장은 HDUSA의 최고운영책임자(COO) 겸 지상 방산 사업 총괄로 옮긴다. 쿨터 신임 대표와 협업하며 실무적 차원에서 사업 추진 및 운영을 담당할 예정이다.쿨터 대표는 미국 국무부 정치·군사 담당 부차관보 등 정부 핵심 보직 출신으로, 글로벌 대표 방산업체 레오나르도 DRS 글로벌 법인 사장을 거쳐 2024년 말 한화에어로스페이스 글로벌 방산 총괄 대표로 선임된 바 있다.한편, 이번 인사 이후에도 김동관 전략 부문 대표(부회장) 및 손재일 사업 부문 대표는 변동 없이 직위를 유지한다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com