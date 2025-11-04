이번 인사는 세계 최대 방산 시장이자 한화의 가장 중요한 전략 시장인 미국에 본격적으로 진출하기 위한 선제적 조치이자 향후 조선, 자주포 사업 등의 확장을 대비한 것이라고 한화에어로스페이스는 설명했다.
쿨터 대표는 미국 내 파트너십을 강화하고 영향력 확대를 위해 그룹의 역량을 집중하는 동시에 한화의 기존 글로벌 방산 사업을 지원하는 역할을 하게 된다.
현재 마이크 스미스 HDUSA 법인장은 HDUSA의 최고운영책임자(COO) 겸 지상 방산 사업 총괄로 옮긴다. 쿨터 신임 대표와 협업하며 실무적 차원에서 사업 추진 및 운영을 담당할 예정이다.
쿨터 대표는 미국 국무부 정치·군사 담당 부차관보 등 정부 핵심 보직 출신으로, 글로벌 대표 방산업체 레오나르도 DRS 글로벌 법인 사장을 거쳐 2024년 말 한화에어로스페이스 글로벌 방산 총괄 대표로 선임된 바 있다.
한편, 이번 인사 이후에도 김동관 전략 부문 대표(부회장) 및 손재일 사업 부문 대표는 변동 없이 직위를 유지한다.
