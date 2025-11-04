해통령, 배우 이정현과 광고 공개… 조회수 200만 회 돌파

국내 코인육수 브랜드 해통령(기업명: 빅마마씨푸드㈜)은 배우 이정현과 함께한 TV 광고가 공개 3일 만에 누적 조회수 200만 회를 넘어섰다고 밝혔다. 광고는 지난 10월 24일 TV를 통해 처음 공개됐다.해통령은 ‘육수한알’, ‘육수명장’, ‘육수링’ 등 3개 브랜드를 운영하고 있다.이번 광고는 ‘출신 성분이 남다른 육수’라는 슬로건을 내세워, 청정 해역 통영에서 생산되는 해통령 육수의 품질과 신뢰성을 강조했다. 특히 통영 멸치 주산지에서 직접 경매를 통해 원재료를 선별하는 과정을 담아 브랜드의 진심을 보여준다.‘MADE IN 통영’이라는 문구와 ‘해통령’의 어감이 맞물린 카피, 바다에서 떠오르는 코인의 시각적 연출은 브랜드의 아이덴티티를 직관적으로 전달한다.해통령 관계자는 “요리에 진심인 인물을 모델로 찾기 위해 고민을 거듭한 끝에 이정현을 선정했다”며 “그녀의 꼼꼼함과 진정성이 해통령이 지향하는 ‘진짜 육수’의 가치와 완벽히 어울린다”고 말했다.이정현은 “평소 해통령 제품을 자주 사용해왔고, 브랜드에 대한 신뢰가 있어 광고 제안을 기쁘게 수락했다”고 밝혔다.빅마마씨푸드㈜는 2012년 창립 이래 천연조미료, 다시팩, 코인육수 등 다양한 제품군을 선보이며 국내 육수 시장을 선도하고 있다. 대표 제품 ‘해통령 육수한알’은 3년 연속 ‘브랜드 고객충성도 대상’을 수상한 바 있다.또한 2024년 300억 원 규모의 투자를 통해 경남 통영 도산면에 연면적 10,000㎡ 규모의 신공장을 건설 중이다. 수산물 전용 복합 조미소스 공장으로, 첨단 추출·농축·건조 설비를 갖춰 2026년 1월 본격 가동 예정이다. HALAL 인증을 기반으로 해외 시장 진출도 준비하고 있다.빅마마씨푸드㈜ 관계자는 “이번 광고는 해통령이 담고 있는 진심과 정직한 맛을 소비자에게 전달하기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 누구나 믿고 사용할 수 있는 브랜드로 자리 잡을 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com