10.15 대책 수혜 서울 대체 주거단지 ‘청라 피크원 푸르지오’ 인기

정부의 10.15 부동산 대책으로 강력한 대출규제와 토지거래허가제가 적용되면서 서울 접근성이 높은 비규제지역 청라국제도시가 주목 받고 있다.이미 비규제 반사이익 효과가 신규 주거단지를 중심으로 빠르게 확산되고 있다.대표적으로는 인천 청라국제업무단지 내 첫 주거형 오피스텔 ‘청라 피크원 푸르지오’가 있다. 계약금 500만 원, 중도금 무이자 등 우수한 금융 조건에 더해 실거주의무가 없고 전매가 자유로우며 (청약 시) 주택 수 미포함 혜택까지 갖춰, ‘10·15 대책’ 이후 비규제지역 수혜 단지로 주목받고 있다.‘청라 피크원 푸르지오’는 대우건설이 시공을 맡았으며, 지하 5층~지상 49층, 4개 동 규모로 총 1,056실(전용 84·119㎡)이 조성된다. 분양 3개월 만에 빠른 속도로 계약이 진행되며, 현재 마감을 앞두고 있다.교통 환경도 우수하다. 도보 5분 거리에 서울지하철 7호선 국제업무단지역(가칭·2027년 개통 예정) 이 예정돼 있으며, 인천 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 제3연륙교도 올해 개통을 앞두고 있다. 여기에 공항철도 9호선 직결(인천공항~청라~여의도~신논현), 경인고속도로 지하화(2032년 개통 예정), GTX-D·E 노선 추진 등 광역 교통망 확충이 가시화되고 있다.더욱이 이곳은 다양한 산업 인프라와 대규모 주거단지가 들어서며 수도권을 대표하는 자족도시로 성장하고 있다. 이곳은 인천 서구 청라3동 일대 청라국제업무단지를 중심으로 금융·로봇·의료·문화 등의 복합개발사업이 추진되며 주목받고 있다. 하나드림타운(2026년 예정), 인천로봇랜드(2028년 예정), KAIST·하버드의대 공동연구소 입주가 계획된 의료복합타운(2029년), 영상문화복합단지(2029년), 스타필드 청라(2027년 예정), 서울아산병원청라(2029년 예정) 등이 대표적이다. 특히, ‘청라 피크원 푸르지오’의 입주 예정 시점인 2029년 12월에는 주요 개발사업 대부분이 준공될 예정이다.교육여건도 우수하다. 단지에서 도보 5분 거리에 초·중학교 용지가 계획돼 있으며, 반경 1.5km 내에는 인천체육고등학교와 달튼외국인학교가 위치해 있다.인천 오피스텔 중 최초로 ‘멀티 발코니’를 도입해 상품 경쟁력을 높였다. 전용 84㎡(약 25평) 기준으로 약 20㎡ 수준의 발코니가 적용돼 실사용 면적이 전용 104㎡~107㎡까지 넓어지는 효과를 누릴 수 있다. 전용 119㎡ 타입에는 24~37㎡의 발코니가 조성돼 실사용 면적이 144~157㎡(43~47평)에 달하게 된다.현재 ‘청라 피크원 푸르지오’ 분양사업장은 인천시 서구 청라동의 코스트코 사거리 인근에 위치해 있으며, 현장에서는 분양상담과 관람이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com