LM, 에스컬레이드 VIP 리무진 컨버전 출시

주식회사 엘앰(이하 ‘LM’)이 캐딜락 에스컬레이드 신형 모델을 기반으로 한 맞춤형 리무진 컨버전 패키지를 출시했다. 이번 패키지는 VIP 의전, 장거리 출장, 고급 패밀리카 등 다양한 활용 목적에 최적화된 내부 설계를 바탕으로, 탑승자의 프라이버시와 편의성까지 고려한 것이 특징이다. LM은 여기에 더해 고객 접근성을 높이기 위한 ‘찾아가는 방문상담 서비스’와 연말 한정 할인 이벤트도 함께 운영하고 있다.2025년형 에스컬레이드는 커브드 디스플레이와 웅장한 외관을 기반으로 대형 SUV 시장에서 강한 인상을 남기고 있다. 그러나 실제 사용자들 사이에서는 2열과 3열의 협소한 공간, 제한적인 시트 각도 조절, 3열 진입 시 2열 벨트가 동선을 가로막는 구조 등이 VIP 리무진으로서 활용에 불편함을 초래한다는 지적이 이어졌다.LM은 이러한 문제를 분석하고, 내부를 전면 재설계한 에스컬레이드 전용 리무진 컨버전 패키지를 선보였다. 2열과 3열 시트를 차량 후방으로 이동시켜 넓은 레그룸을 확보했고, 2열에는 순정 스타일을 살린 전동 VIP 시트를 장착해 장시간 이동에도 안락한 착좌감을 제공한다. 시트는 등받이와 하부 서포트를 전자동으로 펼 수 있어 피로도를 낮춘다.또한 2열 시트는 원터치 자동 폴딩 기능을 적용해 간편한 승하차를 가능케 했으며, 안전벨트를 시트 내부에 매립해 3열 접근성도 크게 향상됐다. 확보된 공간에는 고급 수납 콘솔을 마련했고, 고객 요청 시 전동 테이블 장착도 가능해 차량 내 회의 및 업무 수행에도 적합하다. 조수석에는 운전석에서 후방 시트를 조작할 수 있는 버튼 컨트롤 기능이 탑재됐다.또한 고객의 라이프스타일에 맞춘 명품 감성의 소재 선택과 컬러 매칭이 가능하며, 전담 디자이너와의 1:1 상담을 통해 차량 내부를 개인 맞춤형 라운지로 설계할 수 있다. LM 관계자는 “기능과 품격, 프라이버시를 동시에 만족시킬 수 있도록 설계한 이번 패키지는 단순한 개조를 넘어 VIP를 위한 새로운 기준이 될 것”이라고 전했다.국토교통부 인증을 받은 카니발 하이리무진 특장차 제작사로 출발한 LM은 현재 캐딜락 에스컬레이드를 포함해 벤츠 스프린터, V-클래스, 현대 쏠라티 등 다양한 고급 밴 차량을 기반으로 리무진 컨버전 시장에서 두각을 나타내고 있다. 4인승, 6인승, 7인승 등 용도에 맞춘 시트 구성과 다양한 실내 편의사양을 조합해 VIP 의전용, CEO 이동용, 프리미엄 패밀리카 등 다양한 방향으로 대응이 가능하다.파주 자유로 문발IC 인근에 본사를 둔 LM은, 강남 전시장과 함께 다양한 실물 차량과 커스터마이징 샘플을 전시해 고객이 직접 비교 후 상담할 수 있게 했다. 다만, 전시장 방문이 어려운 고객을 위해 LM은 최근 ‘찾아가는 방문상담 서비스’를 새롭게 도입했다. 고객이 있는 장소로 직접 차량 전문가가 방문해 차량 컨셉, 옵션 구성, 시공 방식 등에 대한 1:1 상담을 제공한다.연말 한정 프로모션도 진행 중이다. 2025년 연식 차량을 기준으로 2026년형 에스컬레이드 리무진 컨버전 사양에 대해 최대 600만 원 할인 혜택이 제공되며, 업계 최저금리를 보장하는 할부 프로그램도 함께 운영 중이다. 리스, 장기렌트 옵션도 선택 가능해 다양한 재정 상황에 맞는 유연한 구매가 가능하다.방문상담 예약 및 상세 견적 문의는 전화로 가능하며, 차량 실물 견학이 가능한 일정도 유선 상담을 통해 조율할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com