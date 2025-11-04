원가율 안정화로 누적 영업이익 55% 상승

신규수주 12조3000억원으로 성장성 확보

GS건설 CI.

GS건설이 4일 공시를 통해 올해 3분기 잠정 매출 3조2080억원, 영업이익 1485억원을 달성했다고 밝혔다. 매출은 전년동기 대비 3.2%, 영업이익은 81.5% 각각 증가했다.3분기 누적 실적을 보면 매출은 9조4670억원으로 전년 동기 9조4774억원과 유사한 수준이었으나 영업이익이 3809억원으로 전년 2457억원보다 55.0% 증가했다.수익성이 대폭 개선된 데는 건축주택사업본부 고원가율 현장 종료의 영향이 컸다. 이와 함께 인프라, 플랜트사업본부의 이익률이 정상화되는 등 전체 사업본부의 원가율이 안정화됐다. 올 3분기 누계 기준 영업이익률은 전년 2.6%에서 4.0%로 높아졌다.3분기 신규 수주는 4조4529억원을 기록했으며 누족으로는 12조3386억원을 달성했다. 건축주택사업본부에서 쌍문역서측 도심공공주택 복합사업(5836억원), 신길제2구역 재개발정비사업(5536억원) 등을 수주했고 인프라사업본부에서 부산항 진해신항컨테이너부두1-1단계(2공구, 1100억원) 공사를 따냈다.GS건설은 전년말 250.0% 대비 10.1%p 하락한 부채비율 239.9%을 기록하며 안정적인 재무구조를 구축해 나가고 있다.GS건설 관계자는 “기본과 내실을 탄탄히 다진 결과 각 사업본부별 원가율의 안정화와 함께 부채비율도 지속적으로 감소하고 있다”며, “수익성에 기반한 선별 수주와 경쟁력 우위 사업에 대한 전략적인 사업 포트폴리오를 토대로 시장의 변화에 유연하게 대응함과 동시에 미래를 위한 성장기반 안정화를 적극 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com