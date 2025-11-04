예금보호한도가 5000만 원에서 1억 원으로 상향된 1일 권대영 금융위원회 부위원장이 서울 중구 하나은행 본점을 방문해 발언하고 있다.2025.9.1.사진=한경 문경덕 기자

권대영 금융위원회 부위원장은 최근 청년층을 중심으로 확산 되는 이른바 ‘빚투(빚내서 투자)’ 현상에 대해 “그동안 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지의 일종”이라고 밝혔다.4일 권 부위원장은 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연해 이 같이 말하며 “다만 적정 수준의 포트폴리오를 관리하고 리스크를 감내할 수 있는 수준의 투자가 필요하다”고 덧붙였다.그는 “부동산, 예금, 시가총액 높은 10종목의 투자 수익률을 10년간 비교하니 주식시장이 훨씬 나았다”며 “안정적인 배당수익을 주는 가치주 등에 장기 투자를 하는 게 좋고 정부도 이를 위해 제도적으로 노력해야 한다”고 전했다.최근 코스피가 4000포인트를 돌파한 것에 대해 “공정하고 투명하게 만들겠다는 것이 기본”이라며 “상법 개정 등 주주가치를 보장하는 노력이 국내외에서 일관되게 지지받았다”고 설명했다.이어 “기업의 실적이 개선 국면에 접어들었고 아시아태평양경제협력체(APEC)정상회의를 거치면서 불확실성이 상당히 해소된 것이 종합적으로 시장에 반영됐다”고 덧붙였다.다만 “유동성 장세인 측면도 감안해야 한다”고 말했다.‘코스피 5000 돌파 가능성’을 묻는 질문에는 “당연히 가능하다”며 “우상향하는 대한민국 주가지수가 될 것”이라고 강조했다.한편 금융위, 금융감독원, 한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단의 활동에는 의지를 피력했다.권 부위원장은 “한시 조직이지만 주가조작 처벌에는 시한이 없다”며 “주가조작이 사라질 때까지 조직을 가동하고 체계적인 방법을 강구해야 할 것”이라며 “반드시 징역형을 살리고 경제적 이익을 박탈해야 자본시장이 깨끗해질 것”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com