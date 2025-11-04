차세대 약물 기전인 FcRn 억제제 개발 돌입, 자가면역질환 시장 선도 기대

/셀트리온 제공

셀트리온이 미국 바이오텍 카이진(Kaigene)과 자가면역질환 치료를 위한 항체 기반 신약 후보물질 2종에 대한 독점적 라이선스 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.메릴랜드주(州)에 소재한 카이진은 병인성 자가항체를 분해하는 기술인 PDEGTM(Pathogenic Antibody Degrader) 플랫폼을 활용한 다중 항체 신약 개발에 특화된 기업이다. 특히 자가면역질환 분야 치료제 발굴에 두각을 나타내고 있다.셀트리온이 확보한 후보 물질은 태아 Fc 수용체(Neonatal Fc Receptor, 이하 FcRn) 기전을 기반으로 하는 자가면역질환 치료제이다. FcRn은 수용체 단백질로 체내 면역글로불린G(IgG)와 결합해 이들이 세포 내 소기관에서 분해되지 않고 재순환될 수 있도록 해 면역체계를 유지하는 데 도움을 주는 역할을 한다. 해당 기전을 활용해 자가면역질환을 유발하는 병인성(pathogenic) 자가항체를 효과적으로 제거할 수 있을 것으로 기대된다.특히 FcRn 억제제는 TNF-α 억제제와 인터루킨(IL) 억제제 이후 차세대 자가면역질환 치료 기전으로 떠오르고 있을 뿐 아니라 다양한 적응증으로 확장도 가능해 성장성이 높은 치료제로 각광 받고 있다.이번 계약에 따라 셀트리온은 카이진의 비임상 단계 파이프라인인 KG006에 대한 독점적인 글로벌 개발 및 판매 권리(중국, 일본 제외)와, KG002의 전 세계 독점적인 글로벌 개발, 생산 및 판매 권리를 확보하게 됐다.총 계약 규모는 선급금 약 114억 원 등 개발 마일스톤 최대 약 1584억 원, 판매 마일스톤 최대 약 8921억 원(순매출 5조7096억 원 달성 기준) 등 총 약 1조620억 원이다. 상업화 성공 시 매출에 따른 별도 로열티는 순매출액의 5%~10%이다.셀트리온은 이번 신규 파이프라인의 추가를 통해 신약 개발 중심 체제를 한층 강화했다. 올해 초 발표한 항체약물접합체(ADC), 이중항체 등 다수의 파이프라인이 담긴 신약 개발 로드맵에 따라, 항암 신약 CT-P70, CT-P71은 이미 임상 1상에 진입한 바 있다.셀트리온은 이미 다수의 자가면역질환 치료제 바이오시밀러를 통해 경쟁력을 입증한 만큼, 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 신규 FcRn 억제제 개발에도 속도를 낼 방침이다.셀트리온 관계자는 “2종의 신규 후보 물질 확보를 통해 셀트리온이 강점을 가지고 있는 자가면역질환 치료제 분야에서도 신약 개발에 돌입하게 돼, 신약 개발사로서 리더십을 한층 강화하게 될 전망”이라며, “미충족 의료 수요를 해소하는 동시에 글로벌 의약품 시장 내 경쟁력과 영향력 확대에 최선의 노력을 기울일 방침”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com