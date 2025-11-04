평촌 롯데캐슬 르씨엘 견본주택. 사진=롯데건설

경기 안양시 동안구 평촌동 일원에 공급되는 주거상품 ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’이 준수한 청약성적을 기록한 뒤 본격적인 정당계약 일정에 돌입한다. 정당계약은 11월 7일(금)부터 8일(토)까지 2일간 견본주택에서 진행된다.평촌 롯데캐슬 르씨엘은 10월 31일에 견본주택 개관을 한 뒤 3일간 누적 방문객 1만명 돌파로 유명세를 탔다.이후 규제로 얼어붙은 청약시장에서 이례적으로 높은 성적을 거뒀다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 11월 3일 실시된 해당 단지의 청약접수 결과, 총 900실 모집에 총 2319건이 접수돼 최고 11.5대 1의 경쟁률을 기록(84B타입 거주자 우선 공급 기준)했다.지난 10·15 부동산 대책에 따라 서울 전역과 안양 동안구를 비롯한 수도권 주요 지역들이 규제지역으로 묶인 가운데, ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’은 이러한 규제를 피해 수요자들로부터 주목을 받았다.10·15 대책으로 규제지역 내 아파트에는 주택담보대출비율(LTV) 축소, 청약 재당첨 제한, 전매제한, 실거주 의무 등 강화된 규제가 적용되된다. 그러나 평촌 롯데캐슬 르씨엘의 경우 LTV가 70%가 적용된다.분양 관계자는 “학원가를 비롯해 평촌의 풍부한 인프라를 편리하게 이용할 수 있는 단지로서 주목받아 왔는데, 10.15 대책 발표 이후로는 비규제 단지로서 한층 더 많은 문의가 몰리며 성공을 예감할 수 있었다”며 “청약에서 많은 분들께서 관심 가져주신 만큼 계약 역시 순조롭게 마감될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’은 안양시 동안구 평촌동 934번지 일원에 지하 5층~지상 48층, 4개 동, 전용 47~119㎡, 총 900실 규모로 들어선다.단지 인근에는 귀인초, 민백초, 안양남초, 동안초를 비롯해 귀인중, 대안중·대안여중, 신기중, 백영고, 평촌고 등 명문 학군이 도보권에 자리하고, 전국적으로 유명한 평촌 학원가도 인접해 있다.여기에 인덕원~동탄 복선전철이 개통(예정)되면 초역세권 입지를 갖추게 되며, 인덕원역을 통한 통합 역세권도 이용 가능하다.호실 내부는 소형부터 대형까지 다양한 평면 구성을 선보이며, 일부 타입에는 드레스룸과 팬트리, 개방형 거실 등 특화 설계를 적용해 공간 효율성을 극대화했다.최상층에는 스카이라운지와 공중정원이 마련돼 탁 트인 전망을 제공하며 피트니스클럽과 GX룸, 키즈카페, 어린이 도서관 등 커뮤니티 시설도 갖췄다. 더불어 1인 독서실과 그룹스터디룸 등 교육 특화 공간이 마련되어 있고, 단지 앞 공공기여시설을 통해 수영장과 도서관 이용도 가능하다.‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’ 견본주택은 안양시 동안구 호계동 555-31번지에 자리한다.민보름 기자 brmin@hankyung.com