이오이오 스튜디오, 서울 서촌 ‘Playground’ 아트 팝업 개최

예술기업 이오이오 스튜디오(iOiO Studio, 대표 이지민)가 지난 10월 22일부터 11월 2일까지 서촌 TYA 갤러리에서 ‘Playground’ 아트 팝업을 개최했다고 4일 밝혔다.‘Playground’는 전시와 창작 체험이 함께 이어지는 자리로, 누구나 자유롭게 예술과 창작의 즐거움을 경험할 수 있는 열린 형태의 아트 팝업이다.전시장에서는 이오이오 스튜디오의 아트 디자인 제품, 스텐실 창작 체험, 모양자 커스텀 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 다양한 창작 체험 프로그램이 마련됐다. 또한 현장 미션을 완수한 관람객에게는 스페셜 선물이 증정됐으며, 포토존에서는 전시의 특별한 순간을 기록할 수 있었다.이오이오 스튜디오는 누구나 자유롭게 창작의 즐거움과 무한한 가능성을 경험하도록 하여 창작 문화 발전과 예술적 가치 창출을 추구하는 한국/프랑스 예술기업으로, 프랑스 예술 교육 기반의 창작 워크숍과 호기심을 자극하는 아트 디자인 제품을 선보이며 활발히 활동하고 있다.더불어 2023년 예술산업아카데미 창업경진대회에서 대상을 수상하며 예술 창업 분야에서 가능성을 인정받았으며, 예술경영지원센터가 주관하고 액셀러레이터 와이앤아처가 운영하는 ‘2025 예술분야 창업지원 프로그램-초기창업2’에 선정돼 사업 고도화 및 확장을 진행 중에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com