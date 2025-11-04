‘레드포스 PC방 수원 인계점’ NVIDIA 인증 공식 획득

지난 10월 20일, e스포츠 구단을 운영중인 ‘농심 레드포스’와 PC방 토탈 솔루션 기업 ㈜비엔엠컴퍼니가 함께 전개중인 ‘레드포스 PC방(레드포스 PC 아레나)’의 수원 인계점이 엔비디아(NVIDIA)로부터 ‘실버 인증(Silver Certification)’을 공식 획득했다고 밝혔다.이번에 레드포스 PC방 수원 인계점이 획득한 엔비디아 인증은, 글로벌 그래픽 브랜드 엔비디아가 전 세계 PC방(아이카페) 사업장을 대상으로 운영하는 공식 인증 프로그램이다.이 제도는 최신 세대의 GeForce GPU 탑재, 고성능 게이밍 환경 구축, 그리고 e스포츠 존 등 차별화된 부가가치 요소를 충족한 매장에만 부여되는 인증으로, 프리미엄 게이밍 공간을 위한 기술적 완성도와 품질 기준을 공식적으로 검증받는 과정이라 할 수 있다.레드포스 PC방 수원 인계점은 국내 PC방 중에서도 최고 수준의 하드웨어 사양과 시설을 갖춘 프리미엄 매장으로 평가받는다. 매장 내부에는 프로게이머급 게이밍 기어가 세팅된 경기장 형태의 전용 구역이 마련돼 있으며, 지역 내 최대 규모의 좌석 수와 공간 구성을 자랑한다. 또한 벤큐 조위 존과 로지텍 체험존을 함께 운영하며, 게이머들이 브랜드별 하이엔드 기어를 직접 체험할 수 있는 환경을 구현했다.한편, 수원시청역 인근 인계동 중심상권에 자리한 ‘레드포스 PC방 수원 인계점’은 약 250평 규모의 메가 스토어로, 압도적인 공간감과 완성도 높은 설계를 자랑한다. 매장 전반에는 레드포스 PC방 고유의 하이엔드 아이덴티티와 e스포츠 감성 디자인이 적용돼, 게임에 몰입할 수 있는 최적의 플레이 환경을 구현했다. 또한 프라이빗 개인석부터 커플석, 팀룸, 듀얼 모니터 존까지 다양한 이용 형태를 고려한 맞춤형 공간 구성이 특징이다. 모든 좌석에는 엔비디아 지포스 RTX 5070, 5080 그래픽카드와 32GB DDR5 메모리 등 최신 하드웨어가 적용되어, 어떤 게임에서도 완벽한 퍼포먼스를 제공한다.㈜비엔엠컴퍼니 PC사업부 길동규 이사는 “레드포스 PC방 수원 인계점은 단순히 고사양 장비를 갖춘 공간이 아니라, 게이머의 몰입과 만족을 극대화하는 ‘경험 중심형 프리미엄 존’으로 설계됐다”며, “엔비디아 인증을 통해 기술적 완성도와 서비스 품질을 공식적으로 인정받은 만큼, 앞으로도 레드포스 PC방만의 하이엔드 브랜드 가치를 전국적으로 확장해 나갈 것”이라고 전했다.이어 그는 “레드포스 PC방 점주 커뮤니티인 오픈채팅방이 770명을 돌파했다”며, “이곳에서는 최신 PC 기어 소식과 현장 운영 노하우를 비롯해 다양한 정보를 활발히 공유하고 있다. 협력사와 점주들이 함께 모여 PC방 산업의 유익한 이야기를 나누는 만큼, PC방 창업이나 운영에 관심 있는 분들도 부담 없이 참여해 자유롭게 소통하길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com