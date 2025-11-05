쿠팡, 3분기 영업이익 2245억원…글로벌서 성과

3분기 매출 12조8455억원, 영업이익 2245억원



쿠팡Inc가 5일(한국시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 연결실적 보고서에 따르면, 쿠팡의 3분기 매출은 12조8455억원(92억6700만 달러·분기 평균환율 1386.16)으로 전년 동기(10조6901억원·78억6600만 달러) 대비 20% 늘어났다. 달러 기준 매출은 18% 증가했다.3분기 영업이익은 2245억원(1억6200만달러)으로, 전년 동기 1481억원(1억900만달러)과 비교해 51.5% 늘어났으며 달러 기준으로는 49% 증가했다.다만 3분기 영업이익 규모는 올 들어 1분기(2237억원)와 비슷하고 2분기(2093억원)보다 소폭 늘어난 수준이다. 최대 분기 영업이익을 기록했던 지난해 4분기(4353억원)와 비교하면 줄었다.3분기 매출 대비 영업이익률은 1.7%로, 전년 동기(1.38%) 대비 소폭 개선됐지만 올해 1분기(1.9%)보다 낮고 2분기(1.7%)와 동일하다.당기순이익은 1316억원(9500만 달러)으로 전년 동기 869억원(6400만달러) 대비 51% 증가했으며, 달러기준 48% 상승했다. 순이익률은 1%로, 전년 동기(0.8%) 대비 소폭 상승했다. 주당 순이익(EPS)은 0.05달러로 전년 동기(0.04달러)보다 1센트 늘었다.로켓배송·로켓프레시·로켓그로스 등 프로덕트 커머스(Product Commerce) 부분 활성고객은 2470만명으로, 전년 동기 2250만명과 비교해 10% 증가했다. 프로덕트 커머스 부문의 원화 기준 매출은 11조615억원(79억8000만 달러)으로, 전년 대비 18% 늘었다. 프로덕트 커머스 부문의 고객 1인당 매출은 44만7730원(323달러)으로, 전년 대비 7% 증가했다.대만·파페치·쿠팡플레이·쿠팡이츠 등 성장사업(Developing Offerings) 부문 매출(12억8700만달러)은 원화 환산 기준 1조7839억원으로, 대만 로켓배송 등 글로벌 사업이 순항하면서 전년 동기 대비 31% 성장(달러 기준 32%)했다.투자 규모 확대로 인해 성장사업의 조정 에비타(EBITDA) 손실(2억9200만 달러)은 전년 동기 대비 130% 늘었다. 원화 환산 기준 4047억원으로 전년 동기(1725억원) 대비 134.6% 증가했다. 3분기 성장사업 손실 규모는 올해 2분기(3301억원·2억3500만달러)와 비교하면 원화와 달러 기준 각각 23%, 24% 늘었다.한편, 쿠팡Inc는 이번 3분기 280만주 규모(8100만달러)의 클래스A 보통주를 자사주로 매입했다고 밝혔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com