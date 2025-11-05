“우린 더 성장하겠다” 업계 1위 쿠팡 김범석의 자신감

3분기 매출 12조8455억원, 영업이익 2245억원



대만·파페치 등 성장사업 31%↑

“글로벌 사업이 성장 견인”

◆ 활성 고객만 2470만명

◆ 김범석 "자동화로 더 성장하겠다"

쿠팡이 올해 3분기에도 2000억원대의 영업이익을 기록하며 유통 1위 자리를 공고히 했다. 김범석 쿠팡 의장은 더 성장할 수 있다는 자신감을 내비쳤다. 한국은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지닌 견고한 시장인 만큼 브랜드 파트너십 강화와 자동화를 통해 경쟁력을 더 끌어올리겠다는 계획이다.쿠팡이 올해 3분기 매출 12조8455억원, 영업이익 2245억원을 써냈다. 매출은 전년 동기 대비 20%, 영업이익은 51.5% 증가했다. 매출 대비 영업이익률은 1.7%로, 전년 동기(1.38%) 대비 소폭 개선됐지만 올해 1분기(1.9%)보다 낮고 2분기(1.7%)와 동일하다.당기순이익은 1316억원(9500만 달러)으로 전년 동기 869억원(6400만달러) 대비 51% 증가했다. 달러기준 48% 상승했다. 순이익률은 1%로, 전년 동기(0.8%) 대비 소폭 상승했다. 주당 순이익(EPS)은 0.05달러로 전년 동기(0.04달러)보다 1센트 늘었다.로켓배송·로켓프레시·로켓그로스 등 프로덕트 커머스(Product Commerce) 부분 활성고객은 2470만명으로, 전년 동기 2250만명과 비교해 10% 증가했다. 프로덕트 커머스 부문의 원화 기준 매출은 11조615억원(79억8000만 달러)으로, 전년 대비 18% 증가했다. 프로덕트 커머스 부문의 고객 1인당 매출은 44만7730원(323달러)으로, 전년 대비 7% 증가했다.대만·파페치·쿠팡플레이·쿠팡이츠 등 성장사업(Developing Offerings) 부문 매출(12억8700만달러)은 원화 환산 기준 1조7839억원으로, 대만 로켓배송 등 글로벌 사업이 순항하면서 전년 동기 대비 31% 성장(달러 기준 32%)했다.김범석 쿠팡Inc 의장은 5일(한국시간) 컨퍼런스콜에서 “가장 폭넓은 상품군, 가장 빠르고 안정적인 배송, 그리고 가장 경쟁력 있는 가격을 통해 어디서도 경험할 수 없는 고객 가치를 만들고 있다”고 밝혔다.대만 로켓배송에 대해서는 “이번 분기에도 전년 동기 대비 전 분기 대비 놀라운 매출 성장을 기록했고, 고객 경험 전반을 최고 수준으로 구축하는데 집중한 결과 소비자에게 의미 있는 반응을 이끌어내며 높은 유입률과 유지율로 이어지고 있다”고 말했다.김 의장은 이번 분기 실적에 대해 고객 코호트(고객 집단·cohort) 전반에서 탄탄한 성장세가 이어졌다고 했다. 그러면서 “고객 지출이 시간이 지날수록 꾸준히 확대되는 구조는 저희가 오랜 기간 세계 최고 수준의 고객 경험을 만들기 위해 집요하게 투자해온 결과”라고 했다. 또 한국은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지닌 견고한 시장으로, 향후 개척 여지가 많은 성장 기회를 보유하고 있다는 우리 확신을 다시 한번 입증하고 있다고 말했다.김 의장은 로켓배송의 신규 브랜드 입점이 빠르게 늘고 있지만, 여전히 확장 여력이 크다고 했다. 그는 “로켓배송 카탈로그 내 상당수 제품은 브랜드와 직접 계약을 통해 공급되지 않은 만큼, 앞으로 브랜드 파트너십을 더욱 강화해 고객에게 더 다양한 선택과 나은 가치, 큰 편의성을 제공할 수 있을 것”이라고 설명했다.-로켓그로스(FLC)는 놀라운 성장세를 이어가고 있지만, 잠재력을 본격적으로 발휘하기 시작한 단계다. 그는 “로켓그로스에 대규모 투자를 진행, 이를 통해 머천트에게 많은 편의성과 비용 절감 효과를 제공하고, 이는 다시 고객에게 더 많은 상품군과 더 향상된 편의성, 비용절감을 제공한다”며 “가구·패션·스포츠 용품 등 신규 카테고리로 확장이 가능해졌고, 고객에 제공하는 상품군이 더 다양해지고 세분화되고 있다”강조했다.김 의장은 고객 경험을 지속적으로 개선하려는 노력은 운영의 탁월성을 강화하려는 노력과도 맞닿아 있다고 했음. 그는 “물류 및 풀필먼트 네트워크 전반에 걸쳐 자동화 기술 도입을 빠르게 확대하고 있고, 잠재력에 비해 초기 단계지만 프로세스·기술혁신 문화에 힘입어 서비스 품질, 운영 효율성에 개선을 보이고 있다”며 “자동화는 이 두 영역 모두에서 강력한 성장동력이 될 것을 기대한다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com