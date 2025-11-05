유튜브 캡쳐

서울 광장시장이 또 다시 바가지요금과 불친절 논란에 휩싸였다.4일 유튜브 채널 ‘이상한 과자가게’(구독자 148만명)는 “이러면 광장시장 다신 안 가게 될 것 같아요”라는 영상을 공개했다.영상 속에서 그는 “광장시장 노점 다섯 곳 중 네 곳에서 불친절을 겪었다”고 말했다.유튜버는 “칼국수를 먹으러 갔는데 저의 바로 다음 손님 칼국수에 누가 봐도 오해할 수밖에 없게 생긴 김 가루랑 고명이 덕지덕지 붙은 불은면을 면 삶을 때 섞으시더라”고 지적했다.또 다른 가게에서는 표시된 가격보다 비싼 요금을 요구받았다고 주장했다. 메뉴판에 ‘큰 순대’가 8000원이라 적혀 있었지만 상인은 1만원을 요구했다는 것이다.유튜버가 이유를 묻자 상인은 “고기랑 섞었잖아, 내가” 라고 답했지만 그는 “고기를 섞어 달라 한 적이 없다”고 밝혔다.그는 “이날 상인분들이 외국 손님들한테 갑자기 버럭 하는 걸 여러 번 봤다”며 “BTS나 케이팝데몬헌터스 등으로 한껏 기대에 부풀어서 한국에 놀러 왔을 텐데 참 안타까웠다”고 말했다.유튜버는 “솔직히 시장이 활성화돼야 한다고 말하면서도 막상 이래 버리면 누가 시장을 가겠나”며 “분명히 말할 수 있는 건 전통시장들이라고 다 이러진 않는다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com