서울 강남구 토스 본사에서 열린 업무협약식에서 이정민 현대면세점 경영지원본부장(왼쪽)과 오규인 토스 부사장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. 사진=토스

토스(운영사 비바리퍼블리카)는 현대백화점그룹 현대면세점과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 페이스페이를 중심으로 한 디지털 결제 혁신 협력에 나선다. 토스 페이스페이는 얼굴 인식만으로 결제가 가능한 비대면 간편결제 서비스다.협약식은 서울 강남구 역삼동 토스 본사에서 열렸다. 오규인 토스 부사장과 이정민 현대면세점 경영지원본부장을 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.양사는 이번 협약을 통해 토스의 페이스페이와 QR결제 등 디지털 결제 기술을 기반으로 고객 편의성과 혜택을 강화하기 위한 협력을 본격화하기로 했다. 이르면 연내 현대면세점 인천공항점에 페이스페이 서비스를 오픈하고 무역센터점에 토스 QR결제 서비스를 적용할 예정이다.또한 인천국제공항 출국장·탑승구를 안면인식만으로 통과할 수 있는 서비스인 토스 스마트패스와도 연동해 공항 이용 고객을 대상으로 한 프로모션을 진행할 예정이다.토스는 이번 협약을 계기로 면세업계를 비롯한 오프라인 리테일 파트너와의 협력을 확대하며 결제 혁신을 가속화 할 계획이다. 특히 다양한 리테일 환경에서 고객이 더 쉽고 안전하게 결제할 수 있는 사용자 경험(UX)을 확산하고 페이스페이 이용자 저변 확대 및 브랜드 신뢰도 제고를 기대하고 있다.오규인 토스 부사장은 “현대면세점과의 협력은 토스의 결제 기술이 오프라인 리테일 현장으로 확장되는 중요한 계기”라며 “앞으로도 더 많은 고객이 안전하고 간편한 결제 경험을 누릴 수 있도록 다양한 파트너사와 협력을 이어가겠다”고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com