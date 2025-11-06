AI와 코칭, 인간다움을 잇다…제22회 대한민국 코칭컨페스티벌 성료

행사는 KAIST 김대식 교수의 기조강연 ‘AGI 시장 지배력의 시대’로 시작해, 하버드 의대 부속 맥클린 병원 코칭연구소의 카를로스 다비도비치 박사의 특별강연과 교육, HR, 라이프, 청소년, 뉴트렌드 등 다양한 트랙 세션으로 이어졌다. AI의 영향 속에서 리더십, 조직문화, 인간관계의 새로운 방향을 탐구한 이번 프로그램은 실무 현장에 바로 적용 가능한 인사이트로 참가자들의 큰 호응을 얻었다.
코엑스 현장에는 코칭 기관과 교육과정 정보를 제공하는 부스, 커뮤니티 존, AI 포토존 등이 마련되어 다양한 이벤트와 네트워킹 프로그램을 통해 참가자 간 활발한 교류가 이어졌다. 특히 올해는 주제의 시대성, 강연 구성의 깊이, 현장 운영의 완성도 면에서 그 어느 해보다 높은 만족도가 나타났다.
참가자들은 “AI 시대의 리더십을 인간 중심으로 풀어낸 점이 인상 깊었다”며 “형식적인 강연이 아니라, 실제 현장에서 바로 활용할 수 있는 구체적 방법이 많았다”고 평가했다. 현장 곳곳에서는 “기술보다 사람의 마음을 이해하는 코칭의 가치가 더 뚜렷해졌다”는 공감의 목소리도 이어졌다.
한국코치협회 배재훈 회장은 “기술의 진보가 빠를수록 인간의 내면과 관계를 회복하는 코칭의 역할이 더욱 중요하다”며 “이번 컨페스티벌은 AI와 코칭이 함께 성장할 수 있는 미래의 가능성을 확인한 자리였다”고 밝혔다.
협회는 내년에도 시대의 흐름에 발맞춰 ‘사람을 사람답게 세우는 코칭’의 가치를 확산하기 위한 열린 배움의 장을 이어갈 예정이다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
