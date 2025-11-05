더 시에나 리조트&프리모, 군고구마·어묵 제공하는 ‘겨울 해피아워’ 시작

제주 서귀포시에 위치한 프레스티지 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔이 오는 14일부터 2월 말까지, 겨울 대표 간식 군고구마와 어묵을 무료로 제공하는 ‘겨울 해피아워’를 시작한다.본 이벤트는 더 시에나 호텔&리조트에서 매년 겨울 시즌 개막과 함께 진행되는 더 시에나의 시그니처 이벤트다. 38도의 따뜻한 야외 온수풀에서 여유롭게 수영을 즐긴 후, 군고구마와 어묵으로 몸과 마음을 녹일 수 있어 최고 인기 이벤트로 손꼽힌다.군고구마 어묵 무료 혜택은 매일 오후 8시부터 10시까지 제공되며, 더 시에나 리조트 GL층 야외 수영장 옆 일 캄포 풀 사이드 카페와 더 시에나 프리모 호텔 야외 온수풀 옆 카라라 풀 사이드 카페에서 운영 된다.고급 호텔에서 군고구마와 어묵을 먹는 묘미를 즐길 수 있으며, 추운 날씨에도 38도 야외 온수풀에서 수영을 하며 대표 겨울 간식을 먹는 것이 아이들과 부모에게 이색적인 호캉스의 추억을 선사한다는 평이다.리조트 관계자는 “매년 11월부터 2월까지 제공하는 군고구마 어묵 무료 혜택은 더 시에나의 시그니처 이벤트다. 특히 아이를 동반한 가족 고객들의 만족도가 높고, 가을 겨울 호캉스 재방문율이 높을 정도로 반응이 뜨겁다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com