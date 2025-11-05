10월 22일 오후 서울 회현동 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 사진=한국경제신문

코스피가 5일 급락하며 장중 3,900선마저 내줬다.외국인 매도세와 프로그램 매물 출회가 맞물리며 지수는 장 초반부터 급격히 하락했다.이날 오전 10시 31분 기준 코스피는 전 거래일보다 248.47포인트(6.03%) 내린 3,873.27을 기록 중이다.지수는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4,055.47로 출발해 4,000선을 내준 뒤에도 낙폭을 키웠으며, 장중 한때 3,867.81까지 떨어졌다.급락 여파로 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 7개월 만에 발동됐다.한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 46분 15초, 코스피200선물지수가 전일 종가 대비 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80을 기록하면서 5분간 프로그램 매도호가의 효력이 정지됐다.코스피 매도 사이드카 발동은 지난 4월 7일 이후 처음이다.사이드카는 코스피200선물지수가 5% 이상 상승 또는 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 시장 과열을 방지하기 위해 일시적으로 프로그램 매매 효력을 정지하는 제도다.정채희 기자 poof34@hankyung.com