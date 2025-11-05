뭉클, 글로벌 액셀러레이터 와이앤아처로부터 투자 유치

프리미엄 키즈웨어 중고거래 플랫폼 뭉클(대표 소민지)이 글로벌 액셀러레이터 와이앤아처로부터 투자를 유치했다고 밝혔다.뭉클은 판매자의 상품 등록부터 수거·검수·세탁·포장·배송까지 전 과정을 일괄 관리하는 프리미엄 중고거래 플랫폼이다. 단순 거래를 넘어, 데이터 기반의 가격 제안 시스템을 통해 합리적 거래를 지원하고, 사진 한 장만으로도 위탁 판매가 가능한 자동화 프로세스를 운영한다.구매자에게는 위생과 품질 검수를 거친 상품만을 제공해 신뢰할 수 있는 거래 환경을 조성했으며, 판매와 구매가 순환되는 지속 가능한 소비 구조를 구축했다.김해건 와이앤아처 책임심사역은 “리셀 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 플랫폼이 성공하기 위해서는 판매자 확보와 거래 선순환 구조 구축이 필수”라며, “뭉클은 서비스 초기임에도 재방문율과 재구매율, LTV/CAC 등 주요 지표가 우수해 향후 고성장이 기대된다”고 평가했다.소민지 뭉클 대표는 “이번 투자를 통해 서비스 전 과정을 고도화해, 엄마들의 시간과 비용, 에너지를 아끼는 ‘프리미엄 중고거래의 새로운 기준’이 되겠다”고 밝혔다.한편, 뭉클은 와이앤아처가 운영하는 ‘2025 제주청년창업사관학교’ 15기 입교 기업으로, 본 프로그램을 통해 서비스 고도화 및 확장 전략을 추진 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com