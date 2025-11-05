아티잔 엠보 사각싱크볼 ‘EDU858’ 모델의 모습

국내 프리미엄 사각싱크볼 전문기업 아티잔(대표 천명구)이 자사의 대표 제품 ‘엠보(EMBO)’ 사각싱크볼을 오는 6일 오후 8시 45분 CJ온스타일 ‘이승연쇼’에서 방송 판매한다고 밝혔다.아티잔의 엠보 사각싱크볼은 국내 최초로 듀얼 패턴을 적용한 제품으로, 싱크볼 바닥면은 스크래치에 강한 입체 엠보 패턴을, 벽면은 세련된 헤어라인 기술로 마감해 내구성과 미적 완성도를 동시에 높였다. 서로 다른 마감 기법을 적용한 듀얼 패턴은 고난도의 공정 기술과 디자인 설계가 반영된 것으로, 프리미엄 사각싱크볼의 정점을 보여준다는 것이 회사 측의 설명이다.또 표면 전체는 물 얼룩과 오염 방지에 탁월한 나노 코팅을 적용해 오랜 기간 청결하게 사용토록 했다. 특히 질감부터 차원이 다른 아티잔만의 고품질 엠보 패턴과 나노코팅 마감은 기존 엠보 싱크볼에서 문제시된 ‘백화현상(코팅제가 습기에 녹은 후 건조되면서 발생)’을 크게 해결하는 장점을 지닌다. 또 물 얼룩도 쉽게 떨어져 세척에도 용이하고, 물 튀는 소리도 억제한다.이외에도 내구성이 뛰어난 SUS304 고강도 스테인리스 소재, 넓은 내부 공간을 창출하는 10R 모서리 곡선, 3중 방음/방진 패드로 소음과 결로를 줄이는 노이즈리덕션 시스템, 견고한 3.5T 테두리 두께, 상판과 매끄럽게 이어주는 33º 테두리 경사 처리 등 세심한 디테일도 사용 편의성을 크게 높였다. 엠보 제품은 올해 1~3분기 누적 판매량 1만 1,000대를 돌파하며, 아티잔 대표 상품으로 성장했다.아티잔은 6일 오후 8시 45분 ‘이승연쇼’에서 엠보 사각싱크볼을 풀 패키지로 판매한다. 풀 패키지에는 EDU858 싱크볼과 함께 △3-WAY 고급 수전(폭포수 모드 포함) △올스텐 배수구 △엠보 배수구 커버 △와이어 바스켓 △수세미망이 포함된다. 또 시청자들에게는 5~7% 즉시·청구 할인, 최대 24개월 무이자 등 카드 혜택도 제공된다.CJ온스타일 쇼핑몰에서도 사전 구매가 가능하며, 최대 3개월 내 원하는 일정에 맞춰 설치를 진행할 수 있다. 전국 어디서나 전문 시공팀이 방문해 약 2시간 이내에 완료하는 빠른 설치 서비스도 제공한다.천명구 아티잔 대표는 “엠보 사각싱크볼은 내구성, 실용성, 디자인을 모두 강화한 제품으로, 싱크볼 교체만으로도 주방 전체를 리모델링하는 효과를 준다”며 “프리미엄의 절정을 보여주는 아티잔의 엠보 제품을 다양한 구성과 혜택으로 구매할 수 있는 만큼, 많은 분의 큰 관심을 바란다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com