사진: ㈜바이노텍 제공

‘APEC 2025 KOREA’가 열린 경주예술의전당 일대가 행사 기간 각국 대표단과 외신 기자, 일반 관람객으로 붐빈 가운데, APEC 공식 후원사 ㈜바이노텍의 화장품 브랜드 ‘리포브(REPOVE)’의 기초케어 데모 체험 부스가 눈길을 끌었다.방문객 약 1,000여 명이 현장에서 제품을 직접 사용해보며 피부 변화를 체감하는 시간을 가졌다.리포브 제품은 성별과 연령, 피부 타입을 초월해 사용할 수 있는 점이 특징이다. 행사장을 찾은 글로벌 아마존 관계자와 인플루언서 및 해외 플랫폼 관계자들은 “리포브에 적용된 나노 약물전달기술과 연어 DNA 추출물인 하이드로 DNA 원료는 코슈메틱 분야의 혁신적 기술”이라고 평가했다.㈜바이노텍의 리포브(REPOVE) 화장품은 APEC 공식 후원사로 선정되기까지 정부의 품질 검증과 기술력 평가를 통과했으며, 국내 시장에서도 후원방문업체 ㈜코슈코를 통해 1,000만개가 판매 됐다.㈜바이노텍 김유미 대표이사는 “APEC 공식 후원을 통해 K-뷰티의 기술력과 경쟁력을 세계 시장에 입증할 수 있었다”며 “다가오는 CES 2026 참가를 통해 글로벌 시장에서 리포브의 브랜드 가치를 더욱 확장해 나가겠다”고 말했다.한편, ㈜바이노텍은 경산 화장품 특화단지 내에 화장품 및 건강기능식품 GMP 인증 공장을 건설 중이다. 오는 2026년 초 완공을 목표로 한 해당 공장은 리포좀 원료의 국산화와 함께, 원료 생산부터 완제품 제조까지 전 공정을 자체적으로 수행할 수 있는 첨단 생산 인프라를 구축하게 된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com