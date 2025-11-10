그래픽=박명규 기자

그래픽=박명규 기자

미국 투자자들은 요즘 ‘정치권의 포트폴리오’를 엿본다. 호황과 불황의 신호를 누구보다 먼저 감지하고 정보를 선점하는 이들을 따라가면 기본 이상의 수익을 낼 수 있다는 판단에서다.현재 미국 연방의회 상·하원 의원 4명 중 1명은 본인이나 가족 명의로 주식투자를 하고 있다. 그 규모만 해도 수억 달러. 이들의 거래 내역은 투명하게 공개되고 이를 그대로 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 수익률도 짭짤하다.민주당 의원이 담은 종목과 공화당 의원이 베팅한 기업, 과연 누구의 감각이 시장을 더 잘 읽었을까. ‘투자 귀재’ 의원들을 추종하는 ETF를 들여다봤다.미 의원들의 주식 거래 등을 추적하는 플랫폼 ‘퀴버 콴티테이티브(Quiver Quantitative)’에 따르면 민주당의 거물 정치인 낸시 펠로시 전 하원 의장의 총 자산은 올 10월 기준 2억7976만 달러에 이른다. 이 중 절반 이상은 주식 거래에 투자돼 있다.남편 폴 펠로시가 미 증시에 직접 투자를 하고 있다. 2014년부터 올해 5월까지 폴 펠로시의 거래를 모방한 투자 수익은 863.77%에 이른다. 주식에 1억원을 투자해 10억원 가까이 불렸다는 얘기다. 같은 기간 동안 미국 대표 지수인 S&P500은 약 262% 올랐다. 펠로시를 따라했다면 4배 가까이 수익을 더 벌 수 있었던 셈이다.펠로시는 테크 종목을 선호했는데 그를 비롯한 민주당 의원들과 그 배우자들이 거래한 주식을 따라가는 ETF(NANC: Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF)에서도 이러한 성향이 그대로 드러난다. 글로벌 투자사이트 시킹알파(seekingalpha)에 따르면 이 ETF의 상위 5개 보유 종목은 엔비디아(11.05%), 마이크로소프트(7.79%), 알파벳(5.5%), 아마존(4.79%), 애플(4.13%) 등이다. 가장 비중이 높은 엔비디아는 연초 대비 43.55% 올랐다.NANC의 바구니에는 올해 하반기 들어 의료장비 업체인 아티비온의 비중이 3.32%로 늘어났다. 아티비온은 지난 5월 이후 상승 전환하며 6개월 만에 96.6% 뛴 종목이다. 같은 기간 보유 비중을 늘린 크라우드스트라이크홀딩스(2.67%) 역시 32.2% 올랐다. 반면 상반기 대비 보유량을 줄인 메타플랫폼스 주가는 현재 연초와 같이 620달러 선을 유지하고 있다.올해 들어 NANC는 20% 상승했다. 같은 기간 S&P500과 나스닥이 각각 15.03%, 22.13% 정도 올랐다는 점을 고려하면 시장 평균을 웃도는 흐름을 이어가고 있는 셈이다.공화당 의원들의 포트폴리오를 딴 ETF(GOP: Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF)는 컴포트시스템스USA를 6.1%로 가장 많이 담고 있다. 컴포트시스템스USA는 AI·데이터센터 인프라 확장과 맞물려 서버 냉각 및 모듈형 설비 분야에서 수혜가 기대되는 기업이다. 월가 9개 투자은행 중 7곳이 매수 추천을 내놓으며 최고 목표주가는 1200달러를 제시하고 있다. 11월 4일 현재 주가는 종가 기준 955.96달러다. 올해 들어 120.83% 뛰었다.GOP는 컴포트시스템스USA를 비롯해 제이피모간체이스(4.74%), 아이셰어즈 비트코인 ETF(4.31%), 엔비디아(3.74%), 인텔(3.23%) 등으로 상위 5개 종목을 꾸렸다. 테크 비중(43.08%)이 압도적으로 높은 NANC와 달리 산업재(19.23%)와 금융(16.55%) 비중이 큰 편이다. 올해 들어 GOP의 상승률은 14.45%다.두 ETF의 수익률만 놓고보면 민주당 의원들이 공화당 의원들에 비해 상대적으로 투자를 잘했다고 볼 수 있는 셈이다.김태림 기자 tae@hankyung.com