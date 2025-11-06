넷브리즈, 신규 학교 대상 ‘스쿨톡’ 문자 프로모션 진행

에듀테크 전문기업 넷브리즈가 신규 학교를 대상으로 스쿨톡 ‘학교문자PLUS’ 서비스 프로모션을 진행했다고 밝혔다.이번 프로모션은 2026학년도 학사 운영과 연말 행정 일정에 맞춰 교직원 업무 효율을 높이고, 학교와 학부모 간의 소통 체계를 강화하기 위한 취지로 마련됐다.‘학교문자PLUS’는 교육기관 전용 문자 발송 시스템으로, 학교 주소록 DB 기반의 수신자 선택, 발신용 대표번호 변경, 설문 및 전자서명, 단체·예약 발송 등 학교 행정에 최적화된 기능을 제공한다. 특히 메시지 숨김처리, 수요조사, 긴급 알림 등 다양한 상황에서 빠르고 정확한 커뮤니케이션이 가능하며, 일반 문자 서비스 대비 보안성과 관리 효율성이 높은 것이 특징이다.넷브리즈는 이번 프로모션을 통해 신규 서비스 가입 학교에 30일간의 무료 데모체험 기회를 제공하고, △교원안심번호 △방문 예약 시스템 △PC메신저 △그린 마일리지 등 4종 서비스를 무상 지원한다. 또한 도입 학교에는 전담 매니저를 배정해 초기 세팅부터 운영까지 밀착 지원을 제공한다.넷브리즈 관계자는 “학교 현장은 교무 행정뿐 아니라 일반 행정에서도 효율적인 커뮤니케이션이 필수적”이라며 “이번 프로모션을 통해 교직원들의 업무 부담을 줄이고, 안전한 교내 소통 환경을 구축하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.이어 “2026학년도 교육자 전용 서비스 혜택을 통해 더 많은 학교가 효율적인 소통 업무와 교직원 보호 체계를 갖출 수 있도록 전국 단위 확대를 이어갈 것”이라고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com