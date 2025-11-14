“TSMC, 여전히 저평가되어 있다” [돈 되는 해외 주식]

TSMC의 3분기 매출액은 331억 달러로 전분기 대비 10.1% 증가하고 전년 대비 40.8% 증가했다. 이는 시장 컨센서스인 315억 달러를 4.7% 웃돈 수치다.매출총이익률은 59.5%로 전분기보다 0.9%포인트, 전년보다 0.5%포인트 상승했으며 시장 기대치보다 2.4%포인트 높았다. 순이익은 151억 달러로 전분기 대비 17.8%, 전년 대비 50.2% 증가하며 예상치를 14.1% 상회했다.4분기 가이던스는 매출액 322억~334억 달러, 매출총이익률 59~61%, 영업이익률 49~51%로 제시됐다. 모두 시장 예상치를 크게 넘어서는 수준이다.2025년 연간 매출액 성장률은 기존 30%에서 30% 중반으로 상향 조정됐으며 설비투자(CapEx) 가이던스도 기존 380억~420억 달러에서 400억~420억 달러로 높아졌다.TSMC의 실적 성장은 인공지능(AI) 토큰 수 증가와 직결되고 있다. 주요 고객사들의 AI 토큰 수가 기하급수적으로 늘어나면서 고성능 반도체 수요 역시 폭발적으로 증가하고 있기 때문이다.TSMC는 “AI 수요는 아직 초기 단계이며 3개월 전보다 훨씬 강한 수요로 인해 CoWoS 패키징 생산 능력이 여전히 매우 타이트한 상황”이라며 “공급 부족 국면이 지속될 것”이라고 밝혔다.현재 3나노(N3) 공정의 수율은 안정화 단계에 들어섰고 2나노(N2) 공정은 2025년 4분기 후반에, 차세대 A16 공정은 2026년 하반기에 양산을 시작할 예정이다. 회사는 이러한 높은 수요에 대응하기 위해 향후 수년간 높은 수준의 CapEx를 유지할 방침이다.또한 웨이퍼 평균판매가격(Wafer ASP) 인상 가능성도 제기되고 있다. 언론 보도에 따르면 TSMC는 2026년부터 4년간 선단공정 제품 가격을 단계적으로 인상할 계획이며 이미 2025년 9월 주요 고객사들에 가격 개정 방침을 통보한 것으로 알려졌다.이것이 사실이라면 TSMC로서는 첫 장기 가격 인상 계획으로, 폭발적인 AI 칩 수요와 공급 부족을 기반으로 한 시장 지배력이 중장기적으로 더욱 강화될 전망이다. 인상폭은 고성능 컴퓨팅(HPC)용 웨이퍼가 10%, 중앙처리장치(CPU)가 7%, 모바일용 반도체가 5% 수준으로 추정된다.11월 3일 기준 TSMC 미국예탁증권(ADR)의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 25배로 여전히 다른 주요 AI 기업들에 비해 저평가되어 있다.해외 생산기지(Fab) 다변화를 통해 밸류에이션 할인 요인을 일부 제거했고 급성장하는 AI 밸류체인에서 핵심적인 역할을 하는 기업으로 자리 잡았다. TSMC에 대해 긍정적인 투자 의견을 유지한다.문승환 한국투자증권 애널리스트