광고·커머스·콘텐츠 모두 개선 중

네이버 매출액은 3조1380억원으로 전년 대비 16% 증가했으며 영업이익은 5710억원으로 전년보다 9% 늘었다. 이는 컨센서스를 매출 기준 3%, 영업이익 기준 1% 상회한 수준이다.서치플랫폼 매출액은 1조600억원으로 전년 대비 6% 증가해 예상치에 부합했으며 성장률 감소세 지속에 대한 우려를 해소했다.폭발적인 성장세를 보인 커머스 부문은 9850억원으로 전년 대비 36% 증가했고 예상치를 9% 상회했다. 커머스 호조는 AI 추천 고도화에 따른 스마트스토어 성장과 테이크레이트(Take Rate) 증대 효과가 반영됐다.콘텐츠 매출은 5090억원으로 전년 대비 10% 증가하며 예상치를 5% 상회했다. 웹툰 부문은 전년 대비 10% 이상의 매출 성장세를 이어나가며 성장을 견인했다. 영업비용은 2조5670억원으로 전년 대비 17% 증가했으며 이는 시장 예상치를 5% 웃돈 수준이다.AI 타기팅 고도화로 서치플랫폼의 전년 대비 성장률 반전이 나타나고 있으며 AI를 활용한 애드버스트(Ad-boost) 쇼핑 효과로 커머스 광고 성장세가 관찰되고 있다.3분기 서치플랫폼과 커머스 광고의 전년 대비 성장률은 12%로 2분기(9%)보다 가속화됐다. 커머스 부문 고성장세 지속과 시장점유율 확대에 따라 커머스 광고 단가 상승이 예상된다.웹툰 부문 호조에 따라 콘텐츠 부문 성장세도 회복되고 있다. 디즈니와의 파트너십을 통한 신규 플랫폼 출시 효과로 2026년 이후 성장세가 10% 이상으로 다시금 가속화될 전망이다. IP 및 광고 비중 확대에 따른 수익성 개선도 이어질 것으로 예상된다.광고, 커머스, 콘텐츠 부문 호조를 반영해 2026년 실적 전망을 조정하면서 목표주가를 기존 34만원에서 40만원으로 18% 상향한다.인터넷 업종 내 톱픽 의견을 유지하며 강력한 매수 시점으로 추천한다. 2026년 예상 P/E 19배 수준으로 밸류에이션 매력도 역시 높은 상황이다.두나무 합병 양상이 단기 업사이드를 결정지을 것이다. 추가적인 현금이나 자사주 투입 없이 딜이 진행될 경우 멀티플 리레이팅이 일어나긴 어려울 것이나 2026년 주당순이익(EPS) 증가가 9월 이후 주가 상승을 정당화할 수 있다.또한 추가적인 재원 활용을 통해 50% 이상의 지분을 확보하는 방식으로 전개될 경우 P/E 멀티플은 30배 수준까지 리레이팅, 2026년 EPS가 20% 이상 상승이 가능할 전망이다. 기댓값이 높은 구간이다.임희석 미래에셋증권 애널리스트2025 상반기 인터넷·소프트웨어 부문 베스트 애널리스트