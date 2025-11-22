대형 로펌들이 '호텔 같은 사옥'을 꾸미는 이유

[비즈니스 포커스]

50년 만에 사옥 이전하는 광장

부동산 업계도 관심 집중

[비즈포커스]한국 최대 로펌 중 한 곳인 광장 직원들은 큰 기대감에 부풀어 있다. 반세기가량 머물러왔던 서울 중구 소공동 한진빌딩을 떠나 사옥 이전을 결정했기 때문이다.광장은 그간 주요 대형로펌 중 가장 오래된 건물을 사용해왔다. 최근 둥지를 옮긴 몇몇 경쟁 로펌들처럼 최신 시설을 갖춘 새 사옥으로 이전할 것이라는 관측이 제기되고 있다. 광장 관계자는 “현재 내부적으로 새롭게 터를 잡을 공간을 알아보는 상황”이라고 전했다.광장이 사무실 이전을 결정했다는 소식이 전해지면서 로펌 업계의 이목이 쏠리고 있다. 로펌의 사무실 이전은 단순한 자리 이동의 의미를 뛰어넘기 때문이다.더 넓은 공간으로 자리를 옮겨 공격적으로 인재를 영입하겠다는 전략이 깔려 있다. 한층 고급스러워진 장소에서 손님들을 맞이해 브랜드 이미지 제고도 노린다.대형로펌들 간 경쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 광장이 사무실 이전을 앞세워 승부수를 던질 것이란 관측이 나온다.현재 광장은 한진빌딩 본관 지하 2층·지상 23층, 그 뒤편에 있는 신관은 지하 3층·지상 17층 등 두 개 건물을 사용 중이다 연면적은 총 약 7만1000㎡다. 각각 1970년과 1976년에 지어진 건물로 광장은 현재 전체 임대 면적의 약 3분의 2를 임차하고 있다.투자은행(IB) 업계에 따르면 광장은 최근 파트너 변호사들로 구성된 사옥이전위원회(가칭)를 만들고 부동산 컨설팅 회사와 자문 계약을 체결한 상황이다.위원회는 컨설팅 회사와 함께 사옥 이전 여부 및 대상 등을 검토하고 있다. 다만 광장은 현재 구체적인 진행 상황은 공개하지 않고 있다.내부 관계자 등에 따르면 광장이 사옥을 옮기려는 가장 큰 이유는 인재 영입이다. 로펌이 매출은 끌어올리기 위해선 뛰어난 변호사 영입이 필수다. 이를 위해 대형로펌들의 판검사 출신부터 각 부문에서 소문난 변호사들을 모시기 위해 치열한 경쟁을 펼친다.광장도 매년 수많은 변호사들을 새롭게 영입해왔는데 문제는 매년 직원 수가 늘어나다 보니 사무실 자체가 포화상태라는 점이다. 광장 관계자는 “오래전부터 변호사들 사이에서 사무 공간이 비좁다는 말이 나오고 있다”고 했다.둘째는 로펌의 이미지 및 업무 효율성 제고다. 사무실 인테리어나 조망이 로펌이 영업을 수월하게 하는 데 큰 영향을 끼친다는 게 업계의 정설이다.큰 사건에 직면한 절박한 의뢰인들에게 로펌의 내부 분위기는 전문성과 동일시되는 묘한 심리적 장치로 작동한다고 변호사들은 이구동성으로 말한다. 직원들에게도 중요하다. 편안하고 쾌적한 내부 분위기 조성은 복잡다단한 업무를 처리하는 변호사들에게 스트레스 해소 수단이자 자부심으로 작용해 업무 성과를 높이는 요소다.광장 사무실로 쓰이는 두 건물은 모두 약 20년 전인 2006년 리모델링을 한 상황인데 또다시 인테리어를 하기도 애매하다. 건물 자체가 모두 50년이 넘은 구식 건물인 데다가 주차 공간도 비좁아서다. 한 로펌 업계 관계자는 “최근 수년간 여러 대형로펌들이 최신 시설을 갖춘 건물로 자리를 옮긴 것도 이런 이유”라고 설명했다.그의 말처럼 광장의 경쟁 로펌들의 경우 이런 점들을 노리고 새롭게 터를 옮기며 사세를 크게 확장하는 데 성공했다. 대표 사례가 율촌이다.1997년 삼성동 섬유센터에 자리 잡고 있었던 율촌은 2017년 당시 새 건물(2018년 준공)이었던 파르나스타워로 이전을 결정하며 비약적인 발전을 이뤄내는 데 성공했다. 파르나스는 지상 40층·지하 7층 규모인데 율촌은 이 건물의 지상 22~24층, 그리고 33~39층 등 총 10개 층을 사용하기로 했다.이전 사무실이었던 섬유센터보다 2배가량 사용 면적을 넓힌 것이다. 사무실을 이전하며 혁신과 협업 문화가 흐르도록 공간을 설계한 것도 특징이다. 변호사별로 업무에 집중할 수 있는 독립 사무실을 만들었으며 소통과 협업이 활발하게 이뤄질 수 있도록 곳곳에 회의 공간도 조성했다.이후 율촌은 더욱 공격적인 인재영입과 영업을 전개했다. 수치로도 확인된다. 2017년 700명이었던 임직원 수는 현재 1200명으로 크게 늘어났다. 이에 힘입어 2000억원대였던 매출은 지난해 4000억원대로 성장했다.세종과 지평도 빼놓을 수 없다. 세종 역시 지난 2019년 퇴계로에 위치한 스테이트타워 남산에서 2014년에 완공된 디타워로 자리를 옮기며 사무 공간을 크게 넓혔다. 디타워는 지하 8층·지상 24층 규모의 오피스 빌딩이다. 세종은 디타워 ‘D2빌딩’의 지상 12층부터 24층까지 총 13개 층을 사용한다. 최상의 법률서비스를 제공하기 위해 호텔 못지않은 고급스러운 분위기로 내부를 꾸미고 적극적으로 인재를 영입해 나갔다. 사옥 이전 후 변호사 수만 200명 늘었으며 2000억원대였던 매출을 3000억원대 후반까지 끌어올렸다.지평도 마찬가지다. 2022년 본사를 서울 서대문구 KT&G 서대문타워 빌딩에서 중구 세종대로 그랜드센트럴 빌딩으로 확장 이전했다. 이후 100여 명이 넘는 변호사 영입을 앞세워 작년까지 매출을 200억원가량 높였다.이들처럼 광장도 사옥 이전 후 공격적인 인재 영입과 영업을 앞세워 최근 바짝 뒤를 쫓는 추격자들과의 격차를 더 벌릴 계획인 것으로 알려졌다.한편 광장이 사무실 이전을 결정함에 따라 상업용 부동산 업계도 큰 관심을 갖는 것으로 전해진다. 대형로펌은 이른바 건물주들이 가장 선호하는 임차인으로 꼽힌다. 직원 수가 많으며 장기 임대 계약을 맺는 것이 일반적이기 때문이다.최근의 경우 경기불황이 장기화함에 따라 임차인에게 월세를 받지 못해 골머리를 앓는 사례도 빈번한 것으로 전해지는데 대형로펌은 이를 걱정할 필요도 없다.현금 흐름이 안정적이며 불황기에도 오히려 기업 구조조정과 같은 법률서비스 수요가 늘어나 매출이 증가하는 특징을 갖고 있다. 또 로펌이 가진 고급스러운 이미지가 건물의 가치까지 높일 수 있다.예컨대 세종의 경우에도 광화문 디타워 입주 과정에서 건물 운영사 측이 매년 5개월간의 파격적인 렌트프리 조건을 제시할 만큼 유치에 공을 들인 것으로 전해진다.김정우 기자 enyou@hankyung.com