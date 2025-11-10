그래픽=박명규 기자

돈이 되는 일이라면 별별 상장지수펀드(ETF)까지 만들어내는 미국. 정치인의 투자에도 관대한 편이지만 때로는 그 지위를 이용한 노골적인 돈벌이가 미국인들의 분노를 산다.그 대표적인 인물이 도널드 트럼프 대통령이다. 1기 행정부 시절에도 이해충돌 논란이 끊이지 않았지만 2기 들어서는 그 수위가 한층 더 노골적이라는 지적이 잇따른다.트럼프는 부동산 개발업으로 부를 쌓은 사업가 출신답게 세계 각국에 호텔과 골프장, 리조트를 소유하고 있는데 정치·외교 일정을 자신의 사업에 이용했다. 그는 지난 7월 영국 방문 당시 공무 수행 도중 자신의 소유인 스코틀랜드 턴베리 골프 리조트에 머물며 골프도 치고 신규 코스 개장식에도 참석했다. 키어 스타머 영국 총리와도 이 골프장에서 만나며 “그가 여기를 정말 좋아했다”고 언론에 말하기도 했다. 해외 순방에는 수많은 실무진과 경호 인력 등을 대동한다. 즉 세금이 많이 쓰인다는 말인데 공적 예산을 사용해 자신의 사업을 홍보했다는 비판이 쏟아졌다.일각에서는 “외교 무대를 가족 사업 확장의 기회로 삼았다”는 비판까지 나왔다. 트럼프의 아들들은 지난 5월 중동 순방길에 사실상 동행해 부동산 개발 계약을 체결하며 구설에 올랐다. 트럼프 일가가 주도하는 가상자산 사업은 선거 전까지만 해도 지지부진했는데 트럼프가 대선 승리 후 친(親)가상자산 노선을 내세우며 덩달아 그의 가족 사업도 급성장했다. 취임 직전 출시한 트럼프 부부의 밈 코인이 폭등해 큰 수익을 냈고 아들들이 지난해 9월 설립한 가상자산 플랫폼 ‘월드리버티파이낸셜(WLF)’의 토큰으로 5735만 달러를 벌었다. 이 가운데 트럼프는 자신의 이름을 붙인 운동화, 모자, 성경 등을 판매하며 “공적 지위를 개인 브랜드 홍보에 이용한다”는 비판을 자초했다. “해도 해도 너무한다”는 여론이 뒤따랐다.결과적으로 트럼프의 자산은 지난 1년간 30억 달러 늘어났다. 현재 그의 자산은 73억 달러에 달한다.미국 진보 정치의 상징인 83세 버니 샌더스 연방 상원의원. 트럼프 대통령 반대 운동의 구심점으로 떠오른 그도 수년 전 베스트셀러를 내보이며 논란의 대상이 됐다.샌더스는 ‘우리의 혁명’(2016년)을 당시 트럼프가 당선된 후 일주일 만에 출간했다. 샌더스의 첫 대선 출마 경험과 민주당 경선에서 힐러리 클린턴과 맞붙으며 펼친 풀뿌리 민주주의 운동 등을 담은 책이다. 책은 불티나게 팔렸고 샌더스는 ‘백만장자 의원’이 됐다.2015년 재산 공개 당시만 해도 부부 합산 자산이 75만 달러 이하였는데 이듬해부터 출판 인세와 저작권료로 매년 100만 달러 가까운 수입을 올리며 총자산이 300만 달러에 달하게 됐다. 샌더스는 버몬트와 워싱턴DC에 단독주택 3채를 매입했고 아내 명의로 25개 펀드에 수천~수만 달러씩 분산 투자한 것으로 알려졌다.하지만 아이러니하게도 샌더스는 오랫동안 “백만장자와 억만장자들이 나라를 망친다”며 그들을 강하게 비판해온 인물이다. 그는 과거 “연소득 100만 달러 이상에는 100% 세율을 매겨야 한다”고 주장하기도 했다. 그런 그가 인세 수입으로 스스로 백만장자 반열에 오르자 “좋은 책을 써서 베스트셀러가 되는 게 범죄는 아니다”, “나처럼 베스트셀러 책을 쓰면 누구든 백만장자가 될 수 있다”고 해명해 논란을 자초했다.힐러리 클린턴 전 국무장관도 ‘밉상’ 재테크 명단에서 빼놓을 수 없는 인물이다. 그의 첫 투자 성공담은 1970년대 후반으로 거슬러 올라간다. 당시 힐러리는 1000달러를 생우(生牛) 선물 거래에 투자해 1년 뒤 10만 달러로 불렸다. 주식도 아닌 고위험 상품으로 100배의 수익을 올린 셈이다. 이 시기는 남편 빌 클린턴이 아칸소 주지사로 막 당선된 직후와 겹친다. 거래를 시작한 지 3주 뒤 빌 클린턴이 주지사직에 당선했고 힐러리는 선물 시장이 폭락하기 직전 절묘하게 빠져나왔다. 클린턴 부부는 이 돈으로 집을 사고 주식과 부동산에 투자하며 재정적 기반을 다졌는데 나중에 이 거래가 남편의 정치적 후원자들과 얽혀 있었다는 의혹이 제기됐다.백악관을 떠날 때도 뒷말이 남았다. 대통령 재임 중 받은 공식 선물 중 일부를 개인 물품처럼 챙겨 나온 사실이 보도된 것이다. 소파, 의자, 식탁 등 2만8000달러 상당의 가구가 이삿짐에 섞여 있었다.정치권 ‘투자의 왕’으로 불리는 낸시 펠로시 전 하원의장도 비난의 목소리를 받는다. 펠로시 부부는 수년간 주식투자로 막대한 부를 축적했는데 시장에선 ‘펠로시가 사면 오른다’는 말이 나올 정도로 그들의 투자 행보가 주목받는다. 하지만 “대중에게 공개되지 않은 정보를 이용해 수익을 올린 것 아이냐”는 의혹이 끊이지 않았다. 남편 폴 펠로시가 반도체 산업 보조금 관련 법안이 입법되기 직전에 관련 종목을 거래한 내역이 알려지며 논란이 커졌다.미국 의회에서는 선출직 공직자와 그 가족의 주식 거래를 제한하는 법안 논의가 진행 중이다. 이 법안은 이른바 ‘펠로시법(Pelosi Act)’이라 불린다.김태림 기자 tae@hankyung.com