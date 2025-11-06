게티이미지뱅크

중국이 기술인재를 빼가는 취지의 ‘천인계획(千人計劃)’을 통해 기업뿐만 아니라 우리나라 과학기술 분야 정부출연연구기관(이하 출연연) 연구원까지 대상으로 삼아 무차별 영입을 시도해 온 것으로 나타났다.6일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원이 국가과학기술연구회(NST)와 산하 출연연으로부터 받은 자료에 따르면 지난해 초 출연연 연구자 수백 명이 천인계획 관련 메일을 받은 것으로 확인됐다.천인계획은 중국 정부가 해외 고급 과학기술인을 유치하기 위해 각종 인센티브와 특혜를 제공하는 프로그램으로 알려져 있다.기술 유출 등 국내 대학 연구자들을 대상으로 한 천인계획 관련 문제가 불거지자 국가정보원은 지난해 1월 출연연에 전수조사를 요청한 바 있다.이를 통해 한국기초과학지원연구원에만 천인계획 메일 226건이 발송됐으며 한국재료연구원 188건, 한국과학기술정보연구원(KISTI) 127건, 국가독성과학연구소 114건 등의 인재영입 시도가 있었던 것으로 밝혀졌다.출연연마다 메일 시스템이 다르고 개인정보 문제 등을 우려해 일부 출연연만 조사가 이뤄진 것으로 전체 출연연에 실제로 전송된 규모는 더 클 것으로 추정된다.관련 메일 대다수는 스팸차단 시스템 등을 통해 자동 차단됐지만 일부 출연연 연구자들은 메일에 고스란히 노출됐고 메일을 열어본 연구자들도 있는 것으로 나타났다.최수진 의원은 출연연들이 이후 조사한 메일 도메인 차단 등을 시행하자 이후에는 단체 메일을 보내는 대신 이름을 바꿔 개별로 접근하는 전략을 취하고 있다고 지적했다.최 의원은 “출연연까지 노린 중국의 기술 포섭 시도는 명백한 기술 안보 위협”이라며 “국가 핵심 기술이 해외로 새 나가지 않도록 정부와 연구기관 모두가 경각심을 가지고 대응 체계를 재정비해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com