장동혁 국민의힘 대표가 6일 광주를 찾아 5·18 민주묘지를 참배하고 “민주주의를 위해 스러져간 오월 영령들의 숭고한 희생 앞에 머리 숙이겠다”고 밝혔다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위회의에서 “5·18 민주묘역조성, 5·18 특별법 제정은 모두 국민의힘 전신인 신한국당 시절 김영삼 대통령의 위대한 결단으로 이룩한 것들”이라고 언급했다.이어 “우리 당 강령에는 5·18 민주화 정신, 근대화 등 산업화 정신을 동시에 계승한다고 명기돼있다”며 “이 두 정신이야말로 대한민국을 지탱하는 두 개의 위대한 기준이라 확신한다”고 덧붙였다.또 “오월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 국민의힘은 진심을 다해 호남과 동행하겠다”며 “우리의 이 발걸음이 진정한 화합과 통합의 미래로 나아가는 새로운 이정표가 될 것이다. 진심을 다하겠다”고 강조했다.장 대표는 이날 오후 취임 후 처음으로 광주광역시 북구 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 더현대광주 복합쇼핑몰 부지와 첨단3지구 국가 인공지능(AI) 데이터센터 등을 잇따라 방문할 예정이다.이번 방문은 국민의힘이 강조하는 ‘국민통합’ 의지를 드러내는 행보로 해석된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com