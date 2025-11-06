'누구나홀딱반한닭’ 매출 상승세...프로야구 한화·SSG 효과

치킨 프랜차이즈 '누구나홀딱반한닭'이 프로야구 인기에 힘입어 매출 상승세를 기록했다고 밝혔다. 가을야구가 진행된 10월 한 달 동안 전년 동기 대비 매출이 약 10% 증가했으며, 9월보다도 약 5% 높은 수치를 나타냈다.특히 대전 한화생명 볼파크에서 플레이오프 최종전이 열린 10월 31일에는 월간 최고 매출을 달성했다. 이날 홀 매출 점유율이 70%를 웃돌았고, 배달과 포장 매출도 함께 상승하며 전 채널에서 고른 성장세를 보였다.브랜드의 매출 증가는 2025 KBO 리그 흥행과 맞물린 결과로 풀이된다. 올 시즌 KBO 리그는 역대 최초로 누적 관중 1,200만 명을 돌파하며 평균 관중 약 1만 7천 명, 전체 경기의 절반 가량인 331경기가 매진되는 등 큰 인기를 끌었다. KBO 흥행은 자연스럽게 스폰서십 브랜드에도 긍정적인 영향을 미쳤다.‘누구나홀딱반한닭’은 2025년 KBO 프로야구단 ‘한화이글스’와 ‘SSG랜더스’와의 공식 스폰서십을 체결하고, 한화생명 볼파크와 인천 SSG랜더스필드에 옥외광고를 집행하며 스포츠 마케팅을 강화했다. 스폰서십을 맺은 두 구단이 모두 포스트시즌에 진출해 상위권 성적을 거두면서 직관 및 생중계를 통해 옥외광고 효과가 극대화됐고, 결과적으로 매출 상승을 견인한 것으로 분석된다.브랜드 콘셉트가 프로야구 시청 문화와 맞아떨어진 점도 매출 증가의 주요 요인으로 꼽힌다. '누구나홀딱반한닭'은 '캐주얼치킨펍' 콘셉트로 쾌적한 홀 매장을 운영하며, 고객에게 갓 구운 오븐치킨과 생맥주를 즐기며 프로야구 경기를 시청할 수 있는 환경을 제공한다. 집 근처 매장에서 함께 경기를 관람하며 치킨과 맥주를 소비하는 패턴이 늘어난 것으로 파악된다.'누구나홀딱반한닭' 측은 "프로야구의 흥행이 가맹점 매출과 가맹점 창업 수요에도 활기를 불어넣었다"며 "브랜드는 구단을 응원하고, 구단은 좋은 경기력으로 브랜드 인지도와 가맹점 매출 확대에 도움을 주는 좋은 스폰서십을 맺을 수 있어서 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 다양한 스포츠와의 협업을 통해 고객 접점을 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com