올해 들어 230억원이 넘는 실업급여가 부정하게 수급된 것으로 집계됐다. 그러나 환수율은 60%대에 머물러 제도 관리 허점이 여전하다는 지적이 나온다.6일 국회예산정책처의 ‘2026년 예산안 위원회별 분석 – 기후에너지환경노동위원회’에 따르면 올해 8월까지 실업급여 부정수급 건수는 1만7246건으로 금액은 230억 1400만원에 달했다.추가징수액을 포함한 반환 명령액은 437억 원이었지만 실제 환수된 금액은 289억원으로 환수율은 66.3%에 그쳤다.예산정책처는 “기일 내 미납시 국세 체납 처분 절차에 따라 강제 징수가 가능하지만 여전히 즉각적 환수는 미흡하다”고 밝혔다.부정수급규모는 ▲ 2021년 282억원 ▲ 2022년 268억원 ▲ 2023년 299억원 ▲ 2024년 322억원으로 해마다 증가 추세다. 반면 자진신고 건수는 같은기간 1만 3325만건에서 8879건으로 지속 감소했다.반복수급자(최근 5년간 3회이상 구직급여 수급자)도 빠르게 늘고 있다. 2021년 10만491명이던 반복수급자는 지난해 11만2823명으로 3년 만에 12.3% 증가했다. 지급액 역시 4989억원에서 5804억원으로 16.3% 뛰었다.전체 구직급여 수급자와 수급액이 같은 기간 각각 4.4%, 2.7% 줄어든 점을 감안하면 반복수급자의 증가세가 두드러진다.국회예산정책처는 “최근 구직급여 반복수급자 규모가 급증하고 있는데 이는 실업자들이 노동시장 참여보다 구직급여에 의존하게 만드는 측면이 있으니 노동부는 구직급여의 반복 수급 규모를 줄이기 위한 제도적 개선방안을 마련할 필요가 있다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com