삼성중공업 김경희 부사장(왼쪽)과 디섹 윤석용 대표이사. 사진=삼성중공업

삼성중공업이 국내 선박 설계 및 기자재 조달 전문업체인 디섹(DSEC)과 전략적 파트너십 구축 협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.디섹은 설계, 기자재 공급, 유지보수, 조선소 컨설팅 등 다양한 분야에서 미국 조선소와 협업하고 있다.양사는 미국을 포함한 국내외에서 중형 상선 건조, 조선소 현대화 컨설팅, 선박 개조 및 액화천연가스(LNG) 운반선 화물창 수리, 그린·디지털 설루션 제공, 연구개발(R＆D) 설비 활용 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.삼성중공업은 디섹이 미국에서 수행한 설계·조달 역량을 활용해 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가'(MASGA)를 위한 밸류 체인을 구축하는 등 미국 시장 진출을 가속한다는 구상이다.아울러 북미, 동남아 지역 등 글로벌 시장 진출에도 속도를 낼 수 있다고 삼성중공업은 설명했다.삼성중공업 관계자는 "디섹은 미국 내 선박 설계·조달 경험이 많은 최고의 파트너"라며 "미국 비거 마린그룹과 전략적 파트너십 구축에 이은 디섹과 협약은 새로운 성장 동력 창출의 기회가 될 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com