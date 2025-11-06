특검, ‘명품 수수’ 의혹 김건희 여사 24일 소환 통보

김건희 여사가 이른바 '매관매직 의혹'과 관련해 오는 24일 특별검사팀에 출석한다.6일 법조계에 따르면 민중기 특별검사가 이끄는 특검팀은 김 여사에게 24일 오전 출석을 요구했다.특검은 김 여사가 지난 2022년 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용한 목걸이가 윤석열 전 대통령의 재산 신고에서 누락된 사건을 수사하는 과정에서 인사청탁 정황을 포착한 것으로 알려졌다.이 의혹은 이봉관 서희건설 회장이 김 여사에게 반 클리프 앤 아펠 목걸이 등 고가 장신구을 건네고 사위의 인사를 부탁했다는 내용을 핵심으로 한다. 이 회장의 사위는 박성근 전 국무총리 비서실장이다.김 여사는 과거 특검 조사에서 모친 최은순씨에게 선물했던 모조품을 잠시 빌려 사용했던 것이라고 특검 조사에서 진술했지만 이 회장이 "김 여사에게 목걸이를 전달했다 돌려받았다"는 자수서를 제출하면서 특검은 김 여사의 해명을 신뢰하기 어렵다고 보고 있다.특검은 앞서 이 회장과 박 전 실장, 한덕수 전 국무총리 등 사건 관계인들을 잇달아 불러 조사했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com