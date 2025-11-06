(사진=임형택 기자)

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 6일 “저는 오늘 오후 비대위원장을 사퇴한다. 당 대표직에 출마하기 위함이다”라고 밝혔다.조 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 “더 좋은 모습으로 인사드리겠다”며 이같이 말했다.조 위원장은 “비대위원장으로 참석하는 마지막 공식 자리에서 비대위원님들께 깊이 감사하단 말씀 올리고 싶다”며 “당이 어려운 상황에 처했을 때 비대위에 참여해주셨고, 혁신당의 혁신과 통합을 위해 진심을 다해주셨다. 그리고 전국을도는 당원간담회에서 많은 비판과 조언을 주신 당원 여러분께도 깊은 감사를 드린다”고 말했다.그는 “비대위를 통해 중요한 사실을 깨달았다”며 “자기성찰과 상호존중이 있을 때 비로소 공동체가 하나가 될 수 있다는 점이다. 또 그것이 국민의 신뢰를 회복하는 느리지만 가장 빠른 길이라는 점”이라고 강조했다.이어 “저는 오늘 비대위원장을 내려놓지만 남은 뉴파티비전도 잘 마무리해주시길 부탁드린다”며 “혁신은 끊임없는 이어달리기다. 비대위가 만든 혁신안을 23일 선출되는 차기 지도부가 수용해 당 혁신을 위해 계속 이어달릴 것이라 믿는다”고 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com