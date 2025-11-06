서울 강남구 논현로 GS강남타워. 사진=한국경제신문

㈜GS가 연결기준 올해 3분기 매출과 영업이익이 각각 6조5359억원, 8706억원을 기록했다고 6일 밝혔다.전년 동기 대비 매출은 2.4%, 영업이익은 37.8% 각각 증가했다.당기순이익은 953.3% 급증한 477억원으로 집계됐다.이에 따라 ㈜GS는 올해 3분기 누적 매출액 18조 6968억원, 영업이익 2조 1599억원, 당기순이익 7876억원을 기록했다.3분기 실적에 대해 (주)GS는 정제마진 개선과 유가 안정화의 영향으로 영업이익이 증가했다고 설명했다.다만, 양호했던 정유 부문과 달리 석유화학 부문의 경우 미국의 관세 정책 불확실성과 글로벌 교역 물량 감소 및 공급 과잉 우려로 인해 석유화학 제품 마진 약세가 지속되며 부진한 실적을 기록했고, 전력도매가격(SMP) 하락에 따라 발전 자회사들의 전반적인 수익성이 하락했다고 덧붙였다.(주)GS는 4분기에도 정제마진은 양호한 반면, 석유화학 부문은 부진한 상황이 지속되고 있는데, 발전자회사들의 경우 상대적으로 성수기를 맞아 SMP 상승과 함께 실적이 회복될 것으로 기대한다고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com