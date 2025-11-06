홈 한경BUSINESS [속보] 대통령실 "김현지 경내 대기 중···국회 결정하면 국감 출석할 것" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202511068479b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.11.06 16:21 수정2025.11.06 16:21 강홍민 기자 한경DB대통령실 "김현지 경내 대기 중···국회 결정하면 출석할 것"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 BNK금융 임추위, 최고경영자 1차 후보군 7명 선정 日 언론도 놀란 한국 결혼 비용… 평균 3.6억 GS, 3분기 영업익 8706억, 전년비 37.8%↑ “첩첩산중 KT 사태” 내부망 뚫렸는데도 신고 안 해 80년대, 90년대…사라진 낭만을 꿈꾸는 TV [김희경의 컬처 인사이트]