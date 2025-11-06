日 언론도 놀란 한국 결혼 비용… 평균 3.6억

일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 한국의 높은 결혼 비용에 주목했다.닛케이는 한국 결혼정보회사 듀오가 지난 2월 결혼 2년 차 부부 1000명 대상 조사 결과를 인용해 "한국의 평균 결혼 비용이 3억 6,173만 원에 달했다”고 전했다. 이어 “부동산 가격 상승과 인플레이션을 배경으로 결혼에 드는 비용이 계속 불어나고 있다”고 분석했다.보도에 따르면 결혼 비용 중 주거비가 가장 큰 비중을 차지했다. 신혼집 마련 비용은 평균 3억 408만 원이 들었으며, 이는 전년 대비 6,000만 원 이상 증가한 수치다. 닛케이는 "한국에서는 월세보다 고액의 보증금을 맡기는 전세 제도가 일반적이라 결혼 초기 자금 부담이 매우 크다"고 지적했다.결혼식 준비 비용 역시 상승세다. 닛케이는 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’ 가격 인상 현상을 뜻하는 신조어 ‘스드메플레이션’을 소개하며 웨딩 촬영 비용이 계속 오르고 있다고 전했다.실제로 한국소비자원에 따르면, 결혼서비스 전체 평균 비용은 지난 9월 기준 2,160만 원으로 3개월 새 4% 상승했다. 지역별로는 수도권이 2,665만 원으로 가장 높았고, 경상도는 1,181만 원으로 가장 낮았다.높은 결혼 비용은 청년층의 결혼 기피 현상에도 영향을 주고 있다. 닛케이는 한국 보건복지부 산하 인구보건복지협회가 지난해 10월 실시한 ‘제2차 국민인구행태조사’ 결과를 이용해, 미혼 남성 500명 중 42%는 "결혼 의향이 없거나 아직 결정하지 못했다"고 전했다. 이들이 결혼을 미루는 가장 큰 이유는 ‘결혼 비용 부담(25%)’이었다.닛케이는 "미혼화가 심화하는 한국에서 결혼을 더욱 멀어지게 하는 악순환이 이어지고 있다"며, 이에 따라 "지방자치단체가 공공시설을 예식장으로 개방하거나 저비용 결혼식 패키지를 선보이는 등 다양한 대안을 모색하고 있다"고 전했다.또 "소규모 하객만 초대하는 ‘스몰 웨딩’이 점차 주목받고 있다"면서도 "유교 전통이 강한 한국 사회에서 체면과 관습을 중시하는 부모 세대가 이러한 변화를 받아들일지는 여전히 미지수"라고 분석했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com