멕시카나치킨 ‘와삭칸’ 치킨의 새로운 아이콘으로 부상

멕시카나치킨의 ‘와삭칸’이 제품 고유의 독특한 컨셉과 맛으로 소비자들의 큰 호응과 함께 높은 판매량을 유지하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.멕시카나치킨 측은 와삭칸이 “숨길 수 없는 와삭함!”을 컨셉으로 장기간에 걸친 연구 개발과 수많은 시행착오를 거치며 탄생시켰으며, 제품만이 가진 고유의 바삭함과 매콤함의 특성을 최대화하기 위해 전용 파우더와 염지액을 별도 개발하여 적용하는 등 제품의 차별화를 위해 멕시카나가 장기간 심혈을 기울여 선보인 야심작이라고 설명했다. 제품의 ‘와삭’한 식감을 중심으로 소비자들로부터 바이럴이 급속도로 확산되면서 출시 이후 단기간에 폭넓은 매니아층을 확보하는데에 성공적인 성과를 거두고 있다.또한, 멕시카나는 최근 소비 시장의 흐름과 니즈를 반영하여, ‘와삭칸’ 제품의 다양성 확보와 소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 ‘와삭칸’을 더욱 다양하게 즐길 수 있도록 부위별 제품을 도입하였다. 기존의 뼈/순살로만 접할 수 있었던 제품 옵션을 고객의 기호에 따라 선택하여 구매할 수 있도록 ▲콤보 ▲닭다리 ▲윙&봉까지 확장했다.멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “‘와삭칸’은 최근 소비 시장의 트렌드와 소비자의 니즈를 반영하여 독특함과 차별화에 중점을 두고 선보인 제품이다. 저희 ‘와삭칸’만이 가진 독특한 매력을 통하여 고객 분들께 색다른 경험을 제공하고, 이를 통하여 지금까지 느껴보지 못했던 새로운 만족감을 선사할 수 있을 것이라고 확신한다. 앞으로도 ‘와삭칸’과 멕시카나치킨에 고객 여러분들의 변함없는 관심과 성원 부탁드리며, 언제나 보다 나은 품질과 서비스를 제공하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것을 약속드린다”고 전했다.한편, 멕시카나는 오는 30일까지 멕시카나치킨 앱을 통하여 자사의 인기 제품인 ‘와삭칸’과 ‘치필링’ 구매 시 상시 혜택이 제공되는 ‘인기 메뉴 모음전’ 프로모션을 전개하고 있다. 프로모션 이용 방법은 멕시카나치킨 자사앱 내 팝업과 이벤트 페이지 등을 클릭하여 쿠폰을 다운로드한 후 ‘와삭칸’이나 ‘치필링’ 구매 및 결제 시 해당 쿠폰을 사용하면, 주문 건 당 1회에 한하여 포장 주문 시 5,000원 할인 혹은 배달 주문 시 4,000원 할인+콜라 1.25L 무료 증정 혜택을 즉시 적용 받을 수 있다.멕시카나 앱을 통하여 진행되는 이번 ‘인기 메뉴 모음전’ 프로모션의 자세한 사항은 멕시카나치킨 자사앱과 홈페이지 등 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com