논픽션, 2025 홀리데이 컬렉션 ‘A Gentle Night with NONFICTION’ 출시

라이프스타일 프래그런스 브랜드 논픽션(NONFICTION)이 따뜻한 온기와 설렘이 깃든 홀리데이 시즌을 맞아, 2025 홀리데이 컬렉션 ‘A Gentle Night with NONFICTION’을 선보인다.이번 컬렉션은 ‘홀리데이 시즌, 논픽션과 함께하는 온화한 밤’을 주제로, 부드럽게 빛나는 촛불과 다정한 온기, 그리고 아름다운 향기로 채워진 꿈결 같은 겨울밤의 순간을 표현했다.브라운 컬러의 벨벳 리본과 골드 포인트로 완성한 패키지는 따뜻한 연말의 분위기를 전하며, 홀리데이 한정으로 선보이는 젠틀나잇 오 드 퍼퓸, 미니 오브제 캔들, 홀리데이 로즈 너리싱 비건 립밤 등 논픽션의 베스트셀러와 시즌 한정 아이템이 다채롭게 구성됐다. 특히 오 드 퍼퓸과 핸드크림, 오브제 캔들로 구성된 젠틀나잇 홀리데이 세트는 겨울밤의 감성을 섬세하게 담아낸다.출시를 기념해 논픽션 공식 온라인 스토어 및 시그니처 스토어에서는 다양한 프로모션을 진행한다. 11월 7일 공식 런칭일부터는 카카오톡 선물하기에서 핸드크림 50mL 구매 시 크리스마스 트리 캔들을 증정하는 등 혜택을 마련했다.논픽션의 베스트셀러와 시즌 한정 아이템으로 구성된 이번 홀리데이 컬렉션은 11월 5일 카카오톡 선물하기 선런칭을 시작으로, 11월 7일부터 논픽션 공식 온라인 스토어와 한남·성수·삼청·신사 시그니처 스토어, 그리고 롯데월드몰점, 스타필드 수원점 등에서 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com