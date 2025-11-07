김영섭 KT 대표이사가 16일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 호텔에서 열린 '코리아 프라미싱 AI 스타트업 2025'에서 개회사를 하고 있다./2025.10.16 사진=한경 임형택 기자

김영섭 KT 대표이사가 16일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 호텔에서 열린 '코리아 프라미싱 AI 스타트업 2025'에서 개회사를 하고 있다./2025.10.16 사진=한경 임형택 기자

고객 개인정보 피해를 감추는데 급급하다 당국에 적발돼 통신 3사 중 최악의 대처라는 비판 여론에 직면한 KT의 3분기 영업실적이 오히려 상승한 것으로 나타났다.7일 KT에 따르면 올해 3분기 연결 기준 매출 7조 1267억 원, 영업이익 5382억 원을 기록하며 시장 전망치를 웃돌았다. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.1%, 16% 증가했다.시장 예상치는 매출 6조 8867억원, 영업이익은 5052억 원 수준이었다.KT는 주요 그룹사 중심의 성장과 강북본부 부지 개발에 따른 일회성 부동산 분양이익이 영업이익 증가를 견인했다고 설명했다.무선 서비스 매출은 전년 동기 대비 4.7% 증가했으며 5G 가입자는 전체 핸드셋 가입자의 80.7%를 차지했다.유선 사업 매출은 1.5% 늘었고 기업 서비스 매출은 일부 저수익 사업의 합리화에도 불구하고 기업메시징과 기업인터넷 성장으로 0.7%증가했다.반면 AI·IT 관련 매출은 일부 사업 구조 조정과 DBO(Design Build Operate, 설계·구축·운영) 사업의 기저효과 영향으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했다.한편 최근 발생한 불법 펨토셀(소형 기지국) 해킹 사태 등 연이은 사고를 이유료 김영섭 KT 대표는 책임을 지고 연임을 포기했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com