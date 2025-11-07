7일 KT에 따르면 올해 3분기 연결 기준 매출 7조 1267억 원, 영업이익 5382억 원을 기록하며 시장 전망치를 웃돌았다. 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 7.1%, 16% 증가했다.
시장 예상치는 매출 6조 8867억원, 영업이익은 5052억 원 수준이었다.
KT는 주요 그룹사 중심의 성장과 강북본부 부지 개발에 따른 일회성 부동산 분양이익이 영업이익 증가를 견인했다고 설명했다. 무선 서비스 매출은 전년 동기 대비 4.7% 증가했으며 5G 가입자는 전체 핸드셋 가입자의 80.7%를 차지했다.
유선 사업 매출은 1.5% 늘었고 기업 서비스 매출은 일부 저수익 사업의 합리화에도 불구하고 기업메시징과 기업인터넷 성장으로 0.7%증가했다.
반면 AI·IT 관련 매출은 일부 사업 구조 조정과 DBO(Design Build Operate, 설계·구축·운영) 사업의 기저효과 영향으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했다.
한편 최근 발생한 불법 펨토셀(소형 기지국) 해킹 사태 등 연이은 사고를 이유료 김영섭 KT 대표는 책임을 지고 연임을 포기했다.
