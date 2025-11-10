데이비드골프, 어드밴서 페어웨이우드 출시

데이비드골프가 스코어 체인저를 모토로 개발된 어드밴서 라인업을 출시했다. 얼마 전 어드밴서 라인업의 첫 번째 모델인 7세대 우디아이언을 런칭한 데 이어 어드밴서 페어웨이우드를 새롭게 선보인다.데이비드골프의 제품 개발을 총괄하는 구영제 상무는 “어드밴서 페어웨이우드는 현존하는 페어웨이우드 중 가장 높은 관성모멘트를 목표로 제작되었으며, ‘타협하지 않는 혁신’을 추구하는 데이비드골프의 개발 철학을 바탕으로 7년 간의 연구개발 끝에 그 목표를 이뤄낼 수 있었다”며 어드밴서 페어웨이우드에 대한 자신감을 드러냈다.데이비드골프는 어드밴서 라인업을 스코어 체인저, 즉 스코어를 바꾸는 클럽이라고 표현한다. 골퍼들의 심리적 만족감을 주는 것을 넘어, 실제로 스코어를 개선하는데 도움을 주는 클럽으로 개발되었다는 의미다. 이를 위해 데이비드골프는 골퍼들이 더 쉽고 편하게 퍼포먼스를 내도록 제품을 디자인했다. 솔 후면에 장착된 교체 가능한 웨이트 블록은 무게중심을 낮춰 스윗스팟을 극대화하고, 골퍼들이 꿈꾸는 최적의 탄도를 구현한다.또한 페이스의 롤과 벌지를 듀얼 구조로 디자인하여 번호 별 일관된 비거리와 정확도를 제공하고, 미스샷에서도 편차를 극적으로 낮추는데 성공했다. 데이비드골프 관계자는 “어드밴서 페어웨이우드는 페어웨이는 물론 러프와 벙커, 경사면 등 다양한 라이에서도 일정한 퍼포먼스를 제공함으로써 골퍼들에게 자신감을 제공한다”며 “아낌없는 투자로 프리미엄 소재와 제조 공법이 적용되어 향상된 퍼포먼스는 물론 기분좋은 경쾌한 타구음까지 구현된 모델”이라고 전했다.데이비드골프는 어드밴서 출시와 함께 어드밴서 라인업으로 투어(KPGA, KLPGA, G투어)에서 우승 시, 인센티브 천만원을 지급하는 투어 지원 프로그램도 발표했다.데이비드골프의 마케팅을 총괄하는 김현태 이사는 “어드밴서 페어웨이우드는 이미 프로들 사이에서 입소문을 탄 제품”이라며 “G투어 상위권을 기록하고 있는 이상일, 서초비 프로와 최근 제품 계약을 체결하였으며, 그 외에도 우수한 프로들과 계약을 논의하고 있다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com