미국 펜실베이니아주 필라델피아의 한화필리조선소. 사진=한화오션
[속보] 대통령실 "원잠 선체 한국서 건조, 한미 정상 간 논의된 내용"


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com