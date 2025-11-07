세화예술문화재단은 태광그룹 창업주 고(故) 이임용 회장의 배우자인 이선애 여사가 2009년 설립한 비영리법인이다.
재단은 서울 광화문 흥국생명빌딩 2·3층에 위치한 세화미술관을 운영 중이다. 국내외 미술전 및 문화 교류전 개최, 예술인의 창작활동 지원, 문화예술 교육장 운영 등의 사업을 진행하고 있다.
태광그룹이 최근 애경산업 인수를 계기로 그간 중단됐던 인수·합병(M&A)에 다시 속도를 내면서, 이 전 회장의 경영 복귀 여부에 관심이 쏠린다.
그룹은 지난 7월 사업구조 재편 방침을 밝히며 화장품·에너지·부동산개발 등 신규 사업 진출을 위한 기업 인수에 자금을 투입하겠다고 예고했다. 계열사 흥국생명이 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수를 추진하는 등 M&A 행보도 구체화되는 양상이다.
업계에선 재단 이사장 복귀와 그룹의 적극적인 M&A 재개가 맞물리면서, 이 전 회장이 사실상 경영 복귀의 신호탄을 쏜 것 아니냐는 해석을 내놓고 있다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
