카니발 하이리무진, 스마트폰 앱으로 차량 제어…보가9 대부분 트림에 기본 적용

카니발 하이리무진 특징기업 보가9은 카니발 하이리무진 전용 스마트폰 애플리케이션을 새롭게 선보였다고 밝혔다. 이번 앱은 차량 내부의 주요 편의 장치를 스마트폰으로 직접 제어할 수 있도록 설계됐다.이용자는 애플리케이션을 통해 온도 조절, 도어와 창문 개폐, 조명 밝기, 시트 위치 등다양한 기능을 간편하게 설정할 수 있다. 인터페이스는 복잡한 단계를 거치지 않고 원하는 기능에 바로 접근할 수 있도록 직관적으로 구성됐다.특히 운전자와 승객이 각각의 스마트기기를 통해 개별적인 설정을 적용할 수 있는 점이 특징이다. 운전자는 주행 중에도 차량 전반의 기능을 효율적으로 관리할 수 있으며, 뒷좌석 승객은 각자의 기기를 활용해 좌석이나 공조 장치를 조정할 수 있다.앱은 차량의 엔터테인먼트 시스템과도 연동된다. 전동 시트의 무중력 모드, 2열 독립 공조 기능 등 고급 사양을 포함해 다양한 설정을 모바일에서 조정할 수 있으며, 영상 재생 등 멀티미디어 콘텐츠 관리까지 하나의 플랫폼에서 통합적으로 수행할 수 있다. 실내 환경 제어와 콘텐츠 이용을 하나의 스마트 플랫폼에서 관리할 수 있게 된 셈이다.보가9은 해당 애플리케이션을 카니발 하이리무진 전 트림에 기본 적용했다. 차량에는 업계 최초로 55인치 천장형 모니터와 2열 29인치 와이드 모니터가 장착되며, 자체 멀티미디어 시스템과 연동해 기능 제어와 콘텐츠 관리가 동시에 이뤄진다.넓은 실내 공간과 다양한 편의 사양을 갖춘 만큼, 법인 고객을 중심으로 수요가 증가하는 추세다. 이에 따라 보가9은 생산 확대와 기술 개발에 속도를 내고 있다.보가9 관계자는 “모바일 제어 시스템의 도입으로 차량 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 본다”며 “앞으로도 고객의 요구를 반영한 기술 개선과 품질 향상에 힘쓸 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com