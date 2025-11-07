게티이미지뱅크

새벽 배송과 주 7일 배송이 금지될 경우 e커머스 업계와 택배업계가 입을 경제적 손실이 54조원에 달할 것이라는 분석이 나왔다.7일 한국로지스틱스학회는 ‘새벽 배송과 주 7일 배송의 파급효과 관련 연구’ 보고서에서 “새벽 배송과 주 7일 배송이 중단돼 택배 주문량이 약 40% 감소하면 연간 54조 3000억원의 손실이 발생할 것”이라고 밝혔다.업종별로 보면 쿠팡 등 e커머스 업체 매출이 33조2000억원, 소상공인 매출은 18조3000억원 감소할 것으로 추정됏다. 택배업계 일자리 축소 등으로 2조8000억원대 손실을 입을 것으로 분석했다.새벽배송과 주 7일 배송 서비스의 경제 파급효과도 적지 않다. 보고서에 따르면 관련 산업의 최종 수요는 1조 5400억원, 생산유발액 2조 7200억원, 부가가치유발액 1조 2500억원으로 총 5조 8000억원의 경제 효과를 냈다. 취업 유발 인원은 1만2000명이며 고용유발 인원은 7000명에 달했다.보고서는 “새벽배송 시장은 2015년 4000억원 규모에서 2024년 11조8000억원 으로 성장했다”며 “소상공인들의 판로를 확대하고 빠른 배송이 이뤄지지 않으면 판매가 어려운 제품도 판매를 가능하게 했다”고 평가했다.한국로지스틱스학회는 “새벽·주 7일 배송 규제 시 서비스·효율·경쟁력 모두 하락할 것이라며 노동보상·휴식일 보장·근무 안전 조건을 충족하도록 하는 관리된 허용이 필요하다”고 제안했다.앞서 민주노총 산하 전국택배노조는 지난달 22일 열린 ‘택배 사회적 대화 기구’ 회의에서 과로 방지를 이유로 자정부터 새벽 5시까지 새벽 송을 금지하자는 주장을 제기했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com