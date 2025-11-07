2003년 9월 22일 보석이 허가되어 서울구치소를 나온 최태원 SK그룹 회장과 노소영 관장. 사진=허문찬 한국경제신문 기자

SNS로 이혼 소회 밝힌 노소영 관장. 사진=노소영 아트센터 나비 관장 SNS 캡처

최태원 SK그룹 회장과의 이혼이 확정된 노소영 아트센터 나비 관장이 지난 6일 사회관계망서비스(SNS)로 소회를 밝혔다.노 관장은 이날 인스타그램에 "이혼이 확정돼 37년 전 시집온 집에서 떠나게 됐다"며 "그땐 시부모님과 함께였고, 지난 10년은 혼자 살면서 두 딸을 시집보내고, 남은 막내와 같이 살아왔다. 아들과도 이제 이별"이라고 적었다.노 관장은 "60이 넘으니 모든 것이 소중하다"며 "옷가지며 가방, 신발 어느 곳에도 그만큼의 웃음과 눈물, 노력과 좌절, 그리고 희망이 묻어 있다. 하나하나 곱게 접어 넣는다"고 썼다.이어 그는 "가슴이 좀 아렸던 대목은 언젠가 내 생일에 아이들 셋이 고사리손으로 엄마 아빠 사진을 오려서 붙이고, '해피 포에버!!'(Happy Forever!!)의 메시지로 가득 채운 도화지를 발견했을 때"라며 "엄마 아빠가 서로 사랑하며 행복하기를 간절히 바랐던 그 어린 마음들은 어디서 위로받을꼬. 이것 역시 곱게 접어 넣었다"고 적었다.노 관장은 이 글과 함께 1988년 결혼식 때 입은 것으로 보이는 웨딩드레스와 한복, 옷가지 사진을 올렸다.또 노 관장의 글에 나오는 도화지로 보이는 종이 사진도 함께 올렸다.도화지에는 최태원 SK그룹 회장과 노 관장의 얼굴 사진 위에 종이로 만든 턱시도와 드레스가 붙어 있다. 또 여러 장의 메시지 카드가 장식돼 있다.대법원은 지난 10월 16일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼을 확정했다. 다만 재산분할 부분은 파기환송돼 하급심에서 다시 판단하게 됐다.앞서 2심은 노태우 전 대통령의 비자금이 선대 회장인 최종현 회장 측으로 흘러들어 SK그룹의 초기 자금이 됐다고 보고, SK 주식을 재산분할 대상으로 인정해 노 관장에게 1조3808억원을 지급하라고 판결했다.그러나 대법원은 비자금이 뇌물 성격의 불법 자금이라며 재산분할 대상에서 제외해야 한다고 판단했다.한편 이혼이 확정되면서 노 관장은 SK㈜와 SK이노베이션의 특수관계인 명단에서도 빠졌다.지난 10월 27일 SK㈜는 노 관장 보유 주식 8762주(0.01%)를, SK이노베이션은 8362주(0.01%)를 특수관계에서 해소했다고 공시했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com