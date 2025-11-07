제 21대 대통령 선거일인 3일 오전 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 서울 서초구 원명초등학교에 마련된 서초4동 제3투표소에서 투표를 마치고 나가며 기자들의 질문에 웃으며 이동하고 있다. 2025.06.03 사진=한경 임형택 기자

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 7일 나란히 법정에 선다. 부부가 같은날 동시에 재판에 출석하는 것은 이번이 처음이다.이날 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 속행 공판을 연다.같은 시각 형사합의27부(우인성 부장판사)는 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 진행한다.윤 전 대통령은 지난 7월 재구속된 이후 약 넉 달 동안 재판에 모습을 드러내지 않았다. 그러나 최근 곽종근 전 육군 특수전사령관과 김성훈 전 대통령경호처 차장 등 핵심 증인들이 잇따라 법정에 나오자 출것해 방어권을 적극 행사하는 모습이다.김 여사는 지난 9월 24일 첫 공판 이후 한 차례도 빠지지 않고 법정에 출석하고 있다. 지난달에도 두 사람의 재판 일정이 겹쳤지만 윤 전 대통령이 건강 문제로 불참해 김 여사만 나왔다.이번에도 부부가 법원에서 마주칠 가능성은 낮다. 윤 전 대통령이 수감된 서울구치소와 김 여사가 있는 남부구치소는 두 사람의 동선이 겹치지 않도록 미리 조율한 것으로 알려졌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com