롯데쇼핑, 3분기 영업익 1305억원…마트 부진 백화점이 살렸다

올해 3분기 매출 3조4101억원, 영업이익 1305억원

롯데쇼핑이 올해 3분기 연결기준 매출 3조4101억원, 영업이익 1305억원의 실적을 거뒀다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각 4.4%, 15.8% 감소했다. 당기순손실 487억원을 기록했다. 투자 부동산의 일회성 손상 인식으로 적자전환했다.국내 백화점 사업부문의 매출은 7343억원, 영업이익은 796억원이다. 매출과 영업이익은 각 0.7%, 9.0% 올랐다.본점, 잠실점 등 대형점 중심으로 매출 호조를 보이며 매출과 영업이익이 모두 성장했다. 백화점은 올해 들어 3개 분기 연속으로 영업이익이 전년대비 증가하며 꾸준한 성장곡선을 그리고 있다. 특히, 3분기 들어 패션 매출이 호조를 보이며 전체 실적을 견인했고, 외국인 관광객 증가 효과로 외국인 고객 매출도 크게 늘며 실적 성장에 기여했다.마트와 슈퍼를 담당하는 국내 그로서리 사업부문은 매출 1조3035억원, 영업이익 71억원을 기록했다. 매출은 8.8% 감소했고, 영업이익은 85.1% 급감했다.해외 사업부문(백화점+마트)은 5분기 연속으로 영업이익 성장을 기록했다. 매출은 3744억원, 영업이익은 129억원이다. 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 총매출이 28.6% 증가했고, 2023년 오픈 후 분기 최대 흑자를 달성하며 베트남 사업을 이끌었다. 해외 마트는 도매와 소매 공간을 접목해 하이브리드 매장으로 리뉴얼한 인도네시아 발리점 매출이 크게 증가하며 성공적인 리뉴얼 효과를 누렸다.이커머스 사업부문의 매출은 226억원, 영업적자 96억원이다. 이커머스 사업은 포트폴리오 조정 영향으로 매출이 줄었으나, 매출총이익율 개선과 운영 효율화로 영업손실을 절반 이하로 크게 줄였다. 이커머스는 최근 6분기 동안 매분기 적자를 전년 대비 축소해오고 있으며, 꾸준히 영업이익 개선세를 유지하고 있다.홈쇼핑 사업부문은 매출 2113억원, 영업이익 103억원이다. 하이마트는 매출 6525억원, 영업이익 190억원을 써냈다. 하이마트는 지난해 발생한 대규모 일회성 요인을 제외하면 큰 폭의 영업이익 개선 효과를 거두며 수익성 개선을 위한 핵심 전략이 성과로 나타났다.컬처웍스는 매출 1278억원, 영업이익 82억원을 기록했다. 특화관 강화 효과와 해외사업 실적 개선으로 올들어 첫 분기 흑자를 기록했다.김원재 롯데쇼핑 재무지원본부장은 “백화점이 3분기 연속, 해외사업은 5분기 연속으로 꾸준히 전년대비 실적 성장이 이뤄지고 있는 점이 고무적”이라며, “곧 다가올 연말 성수기에도 다양한 콘텐츠로 영업활동에 집중해 성장할 수 있도록 최선을 다 할 것” 이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com